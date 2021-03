«Antes no habían estas protestas, empezaron con nuestro gobierno», dice AMLO sobre marchas del #8M

Ciudad de México a 08 de Marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las protestas en contra de la violencia hacia la mujer iniciaron en su gobierno, impulsadas por sus opositores políticos.

Con el motivo del Día Internacional de la Mujer, en su conferencia de prensa matutina López Obrador señaló que hay muchas formas de manifestarse, sin usar la violencia.

Frente a un grupo de mujeres invitadas y las funcionarias que integran su gabinete, el presidente reiteró que las vallas colocadas en Palacio Nacional son para protección de todas las mujeres.

Refirió que las críticas por la colocación de vallas vienen de sus opositores políticos por las diferencias que tienen con su gobierno.

“Se molestan (los conservadores) porque se puso una valla para evitar la violencia. No queremos que nadie se lastime, tenemos que cuidar a las mujeres y a quienes participen en las manifestaciones. Porque imagínense que una bomba molotov le estalle a quien la utilice, no queremos eso, nosotros amamos la vida, queremos la paz”.

El presidente dijo que “hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar”.

Agregó que sus opositores han manipulado al movimiento feminista y cuestionó por qué en administraciones anteriores tanto políticos como algunos medios de comunicación no hablaban de la violencia contra la mujer.

“Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento justo noble (los conservadores) se aprovechan para lanzarse en contra de nuestro gobierno, es que ya rompimos el pacto que había con la oligarquía y eso los trae molestos”, acotó.

Dijo que de no poner una valla, hay que colocar a granaderos o policías mujeres frente a frente con las manifestantes y eso es “exponer la vida de quienes se manifiestan y de servidores públicos”.

“Nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen los derechos de todas las mujeres, no estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista, estamos en contra del autoritarismo, de la hipocresía y de las injusticias”, finalizó.

Hay una deuda histórica

Por su parte, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que en México aún hay una deuda histórica para garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres.

La funcionaria aseguró que el actual gobierno ha trabajado como ninguno para lograr una igualdad y se dijo orgullosa por formar parte del gabinete de López Obrador.

Sánchez Cordero hizo un recorrido histórico del feminismo y habló de los logros obtenidos en México en los últimos años, como la interrupción legal del embarazo en algunos estados y la tipificación del feminicidio.

“Tenemos una deuda con todas las mujeres, con las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres científicas (…) pero la consigna del gobierno es poner a la mujeres al centro de la transformación de nuestro país”, aseguró.

Para finalizar, la titular de la Segob dijo que México está viviendo un momento histórico para las mujeres y que “este momento histórico es por causa de la igualdad”.

