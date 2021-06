Ante pronósticos de lluvias, protección civil de Lerdo ejercerá una estricta vigilancia

Lerdo, Durango a 02 de junio de 2021.- Las direcciones operativas del Ayuntamiento de Lerdo, encabezadas por Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, informan: Que estarán vigilantes respecto del pronóstico de lluvias para las próximas horas, las cuales estarían acompañadas de tormenta eléctrica, para la Región Lagunera, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Por tal motivo las direcciones de Atención Ciudadana, Desarrollo Social y el SAPAL también permanecerán atentas de las posibles afectaciones que se pudieran registrar por la presencia de precipitación pluvial durante esta semana.

Por su parte, Protección Civil pide a la ciudadanía no salir de casa durante las lluvias, no realizar actividades al aire libre y, no resguardarse en espacios públicos ante el peligro de caída de ramas o árboles, algo recurrente durante la temporada de lluvias. Por último las direcciones de Seguridad Publica y Tránsito y Vialidad, invitan a la ciudadanía a transitar con precaución por las vialidades.

