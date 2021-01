Ante crisis de especialistas, AMLO agradece apoyo de Cuba por envío de médicos

Ciudad de México a 08 de Enero de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Gobierno de Cuba por el envío de médicos y enfermeras a nuestro país para enfrentar la pandemia de COVID-19.



En su conferencia de prensa matutina de este 07 de enero de 2021, el mandatario federal señaló que este jueves se hará una evaluación de la pandemia en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.





Además, pidió a sus adversarios hacer una revisión de lo que era el sistema de salud en pasadas administraciones.





“Hay crisis de especialistas, no tenemos los médicos que necesitamos”.: AMLO.



Tenemos el equipo, el hospital moderno, pero no tenemos a los especialistas, agrega el presidente de la República.





Por otro lado, afirmó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, viajó a Argentina para ver lo de la “experiencia de la vacuna”, checar los protocolos y elementos técnicos, científicos y reacciones para ver si se puede adquirir.





Cofepris alerta por venta ilegal de vacuna contra COVID-19





Ante la crisis sanitaria que se vive por el COVID-19, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal de las vacunas contra COVID-19 y pidió a la sociedad no comprarla y denunciar a quien esté vendiendo la presunta vacuna que podría representar un riesgo para la salud.





La Cofepris informó a través de un comunicado que ha identificado una página de internet que ofrece en venta la vacuna BNT 162b de Pfizer contra el COVID-19, sin embargo, es falso porque la comercialización de la inmunización no está en manos de ningún ente privado.





La Comisión recalcó que por el momento no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional.





La inmunización contra el coronavirus es para uso exclusivo de la Política Nacional de Vacunación por lo que “cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia”, alertó la Cofepris.





La Cofepris pide a la población que denuncie a quienes vendan la presunta vacuna recordando que la aplicación es gratuita y la aplicación será gradual de acuerdo al Política Nacional de Vacunación que establece que se suministrará de acuerdo a los sectores de mayor riesgo por lo que todo aquel que esté vendiendo la presunta vacuna está cometiendo fraude, entre otros delitos.

