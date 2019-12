Anne Carson es ganadora en Categoría de Trayectoria del Premio Internacional Manuel Acuña 2019

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 18 de Diciembre del 2019.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura (SC), dio a conocer a Anne Carson como ganadora del Premio Internacional Manuel Acuña en Lengua Española 2019, que en su Categoría de Trayectoria está dotado con un premio de 50 mil dólares.

La Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil, informó que la poeta Carson —postulada por la Universidad de Salamanca, España, Vaso Roto Ediciones y la revista española editada en Madrid, WMagazine, resultó ganadora por unanimidad del jurado.

También se informó que al cierre de la recepción de postulaciones, se recibieron las de 14 poetas procedentes de países como España, Italia, Canadá, El Salvador, Colombia, Ecuador, Cuba y por supuesto México.

A continuación, la titular de Cultura de Coahuila leyó el razonamiento que llevó a tomar esta decisión al jurado calificador:

“La obra poética de Anne Carson nos parece la más significativa de estas últimas décadas. A través de su fluido tránsito entre unos géneros y otros (desde el ensayo hasta la poesía, la conferencia, el relato, el arte conceptual, el performance y la ópera), Carson genera un discurso poético profundamente anclado en la tradición literaria occidental, desde Safo y Eurípides a Emily Brönte y Gertrude Stein, y al mismo tiempo radicalmente contemporáneo”.

“Su poesía abre los candados que fijan el lenguaje a la realidad, permitiendo una fluidez en la expresión que regenera el pensamiento, revitaliza la lectura de los Clásicos, los enraíza en el cuerpo y la experiencia cotidiana, los transforma en herramientas de percepción para entrever nuestra realidad más oculta”.

“Leer las páginas de Anne Carson supone una experiencia literaria radical que nos descubre formas de existir y de pensar lo humano que ni siquiera habíamos intuido. Anne Carson es, para nosotros, la literatura encarnada”.

“Su pensamiento poético alcanza allí donde no puede penetrar la filosofía, explora rincones del concepto del ‘yo’, del ser y del deseo a los que nunca antes se había llegado”.

“Su obra es tan revolucionaria como lo fueron el invento del microscopio o del telescopio: instrumentos de observación que nos revelan, a través de sus lentes talladas con precisión milimétrica, tanto los detalles más sutiles de la experiencia diaria como la vastedad del juego intelectual, en el que se inscriben nuestras interpretaciones parciales de la realidad”.

“Ya nos hemos comunicado con las instituciones que la postularon y se ha hecho él envió formal del fallo a sus representantes, y nos comunican que por supuesto la maestra Carson tiene la intención de recibir el premio, que se entregara en el marco de la próxima Feria Internacional del Libro Coahuila, que se realizara entre el mes de abril y mayo del 2020. Muchas gracias”.

García Camil expresó que se ha hecho el envío formal del fallo a sus representantes, al tiempo que agregó que la maestra Carson tiene la intención de recibir el premio, que se entregará en el marco de la próxima Feria Internacional del Libro Coahuila 2020.

Anne Carson nació el 21 de junio de 1950 en Toronto, Canadá. Es traductora, guionista, performer y es considerada una de las poetas anglosajonas vivas más importantes.

Ha publicado varios volúmenes misceláneos de poemas y ensayos, entre ellos Plainwater: Essays and Poetry (1995); Glass, Irony and God (1995); Men in the Off Hours (2000); The Beauty of the Husband (2000); Decreation (2005); Autobiography of Red (1998), el ensayo Economy of the Unlost (2002) y un volumen con sus versiones de la poesía de Safo, If Not, Winter (2002).

Entre las distinciones recibidas, se encuentran: (1996) el Premio Lannan de Poesía; (1997) el Premio Pushcart; (1998) la Beca Guggenheim; (2000) la Beca MacArthur; (2001) el Premio de Poesía Griffin por Men in the Off Hours; (2001), el Premio T.S. Eliot por The Beauty of the Husband; (2010) el PEN Award for Poetry in Translation; (2012) Doctor honoris causa por la Universidad de Toronto; (2014) Folio Prize por Red Doc; (2014) Griffin Poetry Prize por Red Doc.

En esta ocasión, el jurado estuvo integrado por la ganadora de la edición 2017, la poeta española Ana Isabel Conejo Alonso, la poeta Nadia Contreras Ávalos, el maestro León Plascencia Ñol, y como representante del sector académico de Coahuila, el maestro Eliezer Jáuregui Arrazate.

