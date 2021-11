Anitta, Gloria Estefan y Juan Luis Guerra al Latin Grammy

(AGENCIAS) 15 de noviembre de 2021.- La Academia Latina de la Grabación®anunció a artistas adicionales para la 22.aEntrega Anual del Latin GRAMMY®, entre ellos los actuales y pasados nominados al Latin GRAMMY® Anitta, Carlinhos Brown, Pedro Capó, Laércio da Costa, Farina, Giulia Be, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Diego Torres. Además, Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, María Becerra, Matteo Bocelli, Livia Brito, Eladio Carrión, Sofia Carson, Silvestre Dangond, Kimberly Dos Ramos, Emmanuel, Joss Favela, Evaluna Montaner, Ricardo Montaner, Fito Páez, Residente, Sofía Reyes, Jorge Soler, Bella Thorne y Milly Quezada participarán como presentadores.



Gloria Estefan —acompañada por Anitta, Carlinhos Brown, Laércio da Costa, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres— iniciarán La Noche Más Importante de la Música Latina™ con una emocionante interpretación de tres canciones: «Abriendo puertas», «Cuando hay amor» y «Magalenha».



Se sumarán a los artistas ya anunciados: Rubén Albarrán, Christina Aguilera, Omar Apollo, Paula Arenas, Descemer Bueno, Bad Bunny, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Becky G, Rubén Blades, C. Tangana, Calibre 50, Camilo, Antonio Carmona, Diego del Morao, Meme del Real, Julio Reyes Copello, DJ Nelson, Jorge Drexler, Alejandro Fernández, Israel Fernández, Sergio George, Gente de Zona, Grupo Firme, Juanes, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, La Húngara, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Los Dos Carnales, Maná, Nicki Nicole, Nella, Ozuna, Danna Paola, Nathy Peluso, Gloria Trevi, Myke Towers, Jay Wheeler y Yotuel.



En la trasmisión con el tema «Redescubrimos la vida por medio de la música» se invitará a las audiencias a volver a descubrir lo importante en la vida con una experiencia musical. Con colaboraciones únicas y momentos singulares del Latin GRAMMY, la ceremonia promete ser una excepcional celebración de la excelencia musical con historias inspiradoras.



La 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, bajo la conducción de Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn

Sánchez, se trasmitirá en vivo por Univision el jueves, 18 de noviembre, 2021, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) por Univision. También se difundirá por el canal de cable TNT a las 19.00 (MEX) / 20.00 (PAN-COL) / 21.00 (VEN) / 22.00 (ARG/CHI) y el canal 5 de Televisa.

