Angelina Jolie habla de su tormentoso divorcio de Brad Pitt

(AGENCIAS) 06 de septiembre de 2021.- Angelina Jolie habló como muy pocas veces sobre su tormentoso divorcio de Brad Pitt y reveló algunos de los momentos más complicados que tuvieron durante su matrimonio y confesó lo difícil que fue para ella tomar esa decisión de separarse.

Mientras que Pitt solicitó que revisen el acuerdo de custodia compartida, ella lo acusó de maltrato infantil y violencia de género. Ahora, en una entrevista en The Guardian, la actriz, de 46 años, asegura que temió por la seguridad de toda su familia además de que cuestionó la justicia estadounidense que, en su opinión, no garantiza los derechos de los niños.

«No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos», expresó Jolie quien se separó de Pitt en el 2016, solo dos años después de haber contraído matrimonio oficialmente.

Jolie solicitó el divorcio en noviembre de 2016, cinco días después de que supuestamente Pitt, estando ebrio, maltrató físicamente a Maddox, que entonces tenía 15 años. Una decisión que, cuenta, tomó “por la salud de su familia”. Pitt admitió tener problemas con el alcohol y haberle gritado a uno de sus hijos, pero siempre ha negado haberlos maltratado físicamente.

La actriz brindó la entrevista para hablar sobre su trabajo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el libro que escribió hablando del tema. Jolie aseguró que su activismo por los derechos infantiles fue motivado por su propia experiencia. “Yo todavía estoy en mi propia situación legal”, declaró, haciendo referencia a su pelea por la custodia de sus hijos con Pitt. “No puedo hablar de eso”, aclaró.

“Uno quiere asegurarse de que hay apoyo para los niños de su vida”, dijo, y cuando le preguntaron si temía por la seguridad de sus hijos, no dudó en responder: “Sí, por mi familia. Por toda mi familia”.

«No es que quiera hablar de nada en realidad, porque solo quiero que mi familia se recupere. Y quiero que todos sigan adelante, todos nosotros, incluido su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia», puntualizó.

Además, una de esas situaciones que provocaron fuertes discusiones entre la pareja fue el nombre del productor Harvey Weinstein, quien enfrenta una condena por agresión sexual en primer grado y un cargo de violación en tercer grado. Jolie dijo que Pitt estaba enterado de la situación que experimentó la actriz ante Weinstein y que eso no fue impedimento para que el actor trabajara con él.

Angelina Jolie trabajó en la película Playing by Heart, donde el ahora ex productor intentó abusar de ella, según relató la propia artista. Luego le ofrecieron participar en la película The Aviator de Martin Scorsese, pero la rechazó: «Me acuerdo que le dije a Jonny (Lee Miller), mi primer esposo, quien fue genial al respecto, le dije que lo contara a otros hombres y no dejaran a chicas solas con él. Me ofrecieron The Aviator, pero dije que no porque él (Weinstein) estaba involucrado. Nunca más me asocié con él o trabajé con él. Fue difícil para mí cuando Brad sí lo hizo», declaró.

Brad Pitt participó en la cinta Inglourious basterds, que fue coproducida por Weinstein. Además, el actor le solicitó ayuda para producir el thriller Killing them softly. «Nos peleamos por eso. Claro que me dolió», sostuvo Jolie. La actriz dijo que sintió que eso minimizaba lo que ella había vivido y por ello evitó participar en los eventos de la película.

