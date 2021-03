Angelina Jolie afirma que tiene pruebas de violencia doméstica por parte de Brad Pitt

(AGENCIAS) 19 de Marzo de 2021.- Los últimos reportes indican que Angelina Jolie tiene pruebas incriminatorias contra Brad Pitt, que comprueban que ella sufría violencia doméstica por parte de su ex esposo. Te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

LA POLÉMICA HISTORIA DE AMOR DE ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

Una de las parejas más hot inició su relación con el pie izquierdo, Angelina Jolie y Brad Pitt se enamoraron mientras rodaban la cinta ‘Mr. and Mrs. Smith’ en 2004, mientras el ganador del Óscar aún se encontraba casado con Jennifer Aniston.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se divorciaron en 2005, pero fue hasta el 2014 que el protagonista de ‘Bastardos sin Gloria’ y Angelina Jolie decidieron unir sus vida de manera legal. Desafortunadamente lo que parecía ser una de las relaciones más sólidas de Hollywood, se convirtió en una de las separaciones más conflictivas y polémicas de la industria del entretenimiento.

LAS NUEVAS DECLARACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE ANGELINA JOLIE CONTRA BRAD PITT

La actriz de ‘Maléfica’ asegura que está lista para presentar en la corte ‘pruebas y autoridad para apoyar’ sus reclamos de abuso doméstico contra el padre de sus hijos. De acuerdo a Us Weekly, el pasado 12 de marzo Jolie presentó su testimonio sobre el presunto abuso junto con el de sus seis hijos: Maddox (de 19 años), Pax (de 17 años), Zahara (de 16 años), Shiloh (de 14 años) y los gemelos Knox y Vivien (de 12 años).

A finales de 2019, recordemos que Angelina Jolie también hizo fuertes declaraciones contra Brad Pitt y aseguró que la hizo sentir «insignificante» y dentro de una profunda depresión.

Una fuente cercana a Pitt reveló recientemente que los documentos no detallan la presunta violencia, e incluso los ha desestimado y catalogado como otro intento de Angelina de ‘herir’ a su ex esposo: ‘En los últimos cuatro años y medio ha habido una serie de afirmaciones hechas por Jolie que han sido revisadas y no fundamentadas. Los niños han sido utilizados por Angelina para herir a Brad antes y esto es más de ese comportamiento. Esta filtración de documentos por parte de su cuarto o quinto grupo de abogados se ha hecho para herir a Brad’.

Aunque en realidad no se ha revelado cuáles son las pruebas con las que cuenta Angelina Jolie en contra de Brad Pitt, sin duda esta interminable batalla legal entre la ex pareja ha desgastado no solamente a los guapos actores, si no también a sus seis hijos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet