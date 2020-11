Anel Noreña es la albacea en el testamento de José José, ¡Sarita no aparece en él!.

Ciudad de México a 09 de Noviembre de 2020.- La muerte de José José ocurrida el 28 de septiembre de 2019 causó gran impacto entre los seguidores del cantante, pues además de la pérdida de uno de los intérpretes emblemáticos del país, su fallecimiento desató un pleito entre sus hijos Marysol Sosa, José Joel y Sara Sosa, quienes tuvieron desacuerdos sobre los servicios funerarios del cantante y una de las dudas que surgió en ese tiempo fue sobre quién de ellos sería el heredero de El Príncipe de la Canción, pero ahora, parece ya haber una respuesta y Anel Noreña es uno de los nombres que destacan en el testamento.

La actriz Anel Noreña fue quien dio a conocer que tras una exhaustiva búsqueda, sus abogados encontraron un documento en el que se expresa la última voluntad de José José y podría dar un giro inesperado, pues lejos de lo que se pensaba, su hija Sara Sosa no aparece en el testamento.

Con el hallazgo del testamento, Anel Noreña y sus hijos acudieron a los juzgados para iniciar el juicio sucesorio, pues de acuerdo con la actriz, el cantante lo realizó cuando aún vivía en México y Marysol Sosa era una niña.

“José José hizo el testamento en México, cuando Mary tenía cuatro años (…) en México, es para sus hijos, el corazón de mis hijos es lo que está ensanchado de gusto y amor, de ver que su papá nunca los dejó, después de todo lo que pasamos el año pasado”, dijo en entrevista.

El testamento incluiría todas las propiedades de José José en Estados Unidos y todas las regalías de sus canciones que pasarían a manos de Anel Noreña, Marysol Sosa y José Joel.

“Anel estaba que no lo creía, Anel no entendía, pero ya la abogada le explicó y ella dijo: ‘Me da gusto que José pensó en mis hijos’, Anel pensaba que no podía aparecer en nada, pero estaba súper contenta por sus hijos, yo fui testigo de ello. Esperemos que no (haya otro testamento), pero si hay otro hay que sacar lo que hay, tendrían que ver en dónde lo hizo, pero no puede ser en Miami porque ya se rastreó ahí”, expresó Laura Núñez, exrepresentante legal del cantante.

A pesar de que aún falta todo un proceso legal para que Anel Noreña y sus hijos puedan tomar posesión de la herencia, la ex representante de José José aseguró que Marysol Sosa y José Joel no tienen la intención de desalojar a Sara Sosa y su madre, Sara Salazar de la casa en la que habita en Miami.

Sara Sosa, la hija menor de José José, no se ha pronunciado al respecto y en sus redes sociales la última publicación que hizo se la dedicó a su padre, a quien le agradece por el tiempo que pasaron juntos, así como sus enseñanzas.

