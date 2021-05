Andy Ruiz está listo para pelear por tercera ocasión ante Anthony Joshua

(AGENCIAS) 25 de Mayo de 2021.- La división de pesos pesados sigue recuperando los reflectores gracias a las estrellas mediáticas que han nacido en los últimos años. Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, campeón de la OMB, tiene hasta mayo para cerrar la defensa obligatoria ante Oleksandr Usyk, pero la trilogía ante Andy Ruiz también estaría en su mente.

«En un mundo ideal, si hay buenos negocios que hacer con Oleksandr Usyk, también debe ser un buen negocio para él, esa es la siguiente pelea. No descartaría ningún escenario en este momento para Anthony Joshua. Probablemente tengamos 10 días para decidir qué vamos a hacer. Hay varias opciones, si vas a Estados Unidos, él (Andy Ruiz) ya me escribió en Instagram y me dijo ‘Estoy listo, hagamos esto, AJ vs Ruiz tres'».declaró en entrevista para IFLTV.

El pugilista mexicoamericano regresó a los cuadriláteros este 2021 con una victoria por decisión unánime ante Chris Arreola, pero Hearn declaró que no es el único rival que le interesaría a Anthony Joshua.

«Esa es una pelea que creo que nos interesaría, si vas a Estados Unidos, Luis Ortiz es otro tipo con el que podrías pelear. Si estás en el Reino Unido, no lo sé … Dillian Whyte, es una pelea que hacer».

