Andrés Ibargüen reveló amenazas de la directiva de las Águilas

Torreón, Coahuila a 12 de Febrero de 2021.- Luego de salir del Club América después de jugar tres años en el Nido azulcrema, el extremo colombiano, Andrés Ibargüen, reveló que fue amenazado por la directiva de las Águilas para que dejara de ser su jugador, pues los de Coapa querían desvincularlo a como diera lugar para liberar una espacio para un nuevo fichaje.

En entrevista con Fox Sports, Ibargüen comentó que su salida del Club América no se dio de las mejores formas, recalcando que siempre ha tratado de mantenerse al margen de esa situación, pues está agradecido con el club por haberle permitido llegar a la Liga MX.

El Piky añadió que después de su salida, y antes de que esto ocurriera, se han dicho algunas cosas que no son reales, pues él siempre fue un profesional y trató de dar su máximo dentro del terreno de juego.

Entrado en el tema, Ibargüen confesó haber sido amenazado por parte de la directiva del América debido a que él no aceptaba los términos económicos que proponía el club durante una parte de la pandemia, cuando las Águilas recortaron los salarios de sus futbolistas.

“ Si es realidad que en algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían, ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo, pero son cosas que cada quien sabe qué hizo bien y qué hizo mal“,acotó.

Además, Ibargüen comentó que durante las últimas semanas fue amenazado de que no jugaría más con el América, si no aceptaba las condiciones que la directiva planteaba para su salida, tal y como ya había sucedido con otros jugadores del equipo.

«Después me dijeron que no me iban a poner a jugar si no hacía lo que ellos decían. Yo dije que no, tampoco es lo que diga el club nomás, yo tengo un contrato firmado y no me pueden amedrentar con eso. Por ahí hubo cosas de que me iba a quedar sin jugar, como había sucedido con algunos compañeros», comentó.

El colombiano comentó que su llegada a Santos Laguna no fue una decisión desesperada, pues aún tenía tiempo para firmar en algún equipo de la MLS, pero prefirió al conjunto lagunero porque siempre están peleando en los mejore lugares y tienen un proyecto serio, factores que terminaron inclinando la balanza para fichar con los Guerreros.

"HAY UNA FAMILIA, ME HAN RECIBIDO DE LA MEJOR FORMA POSIBLE" Andrés Ibargüen destacó la recepción que le han dado en Santos Laguna y está convencido de que los #GuerrerosxFOX tienen un "excelente plantel", con el que pueden pensar en el título

