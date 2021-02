Andrés Ibargüen, molesto con América por no consultarlo para negociar su traspaso

Ciudad de México a 01 de Febrero de 2021.- Las Águilas anunciaron la baja del jugador colombiano en pleno partido ante Santos Laguna, su nuevo equipo

América tomó la decisión de rescindir el contrato de Andrés Ibargüen y con esto abrir la puerta al mediocampista que Santiago Solari les ha pedido para reforzar la plantilla en este Guard1anes Clausura 2021.

El colombiano no tenía el deseo de salir del cuadro americanista, pero se vio orillado a doblar las manos debido a que no sería tomado en cuenta para nada por Santiago Solari, además otra situación que generó molestia en Ibargüen es que, según fuentes, el América no lo consultó para negociar su traspaso a Santos.

Ya con la rescisión de contrato, el cuadro de Coapa elimina el año que tenía de vínculo con el atacante y ahora Ibargüen será libre de negociar las condiciones de su llegada a Santos Laguna.

Con la liberación de la plaza de extranjero, América abrió la puerta para traer un nuevo mediocampista al club, en este momento el más adelantado es el español Álvaro Fidalgo quien llegaría cedido procedente del Castellón de la segunda división española, aunque hay otros nombres en la agenda americanista.

Finalmente, este fin de semana se confirmó que Nicolás Castillo no será registrado para el Guard1anes Clausura 2021 y volvería hasta el próximo torneo. En diciembre pasado se adelantó que Castillo estaría cuando menos ocho meses de baja tras el último procedimiento que le hicieron y este plazo se cumplirá cuando inicie el Apertura 2021.

