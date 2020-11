Andrés García incluyó a Roberto Palazuelos en su testamento y a sus hijos no

(AGENCIAS)

05 de Noviembre de 2020.- Andrés García y Roberto Palazuelos tienen una de las amistades más sólidas de la industria del espectáculo, ambos actores han pasado gran parte de sus vidas juntos por decisión, su relación es tan buena que recientemente se dio a conocer que parte de la fortuna de García será heredada a Palazuelos tras su muerte, así mismo una parte será para Andrés López Portillo, ninguno de sus hijos biológicos recibirá nada del famoso, esto debido a que nunca lo ayudaron en vida, él mismo expresó las razones detrás de esta decisión que sorprendió a muchos diciendo que para él Palazuelos era como una hijo, más aún que su misma familia.

«Para empezar Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando yo lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana», fueron las palabras del famoso con respecto a esta importante decisión.

García contó a los medios todo lo que Palazuelos hace por él, desde que el ‘Diamante Negro’ era pequeño ha permanecido leal al famoso, siempre cuidándolo, estando al pendiente de él e incluso manteniéndose en contacto aun más que sus hijos biológicos, es precisamente por esa razón que ha decidido dejarle parte de su fortuna, además de que es una manera de pagarle ya que le ha dado dinero en momentos de necesidad y lo apoya en cuestiones legales de forma gratuita y sin esperar nada a cambio, únicamente como un buen amigo, para él básicamente un hijo.

«A Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo. Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente. Palazuelos es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal, y ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando, más que mis hijos, (se preocupa por mí). Él se lo merece más que los otros hijos, porque es el que más me ha ayudado, el que más sigue pendiente de mí, hasta la fecha. Las cosas legales no me cobra, las lleva él, se hace cargo», finalizó el famoso.

