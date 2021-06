Andrea y Erik Rubín reaccionan a las fotos del cantante con una influencer

(AGENCIAS) 23 de junio de 2021.- El fin de semana se filtraron unas fotografías en las que aparece Erik Rubín de fiesta en Tulum, Quintana Roo, con una joven influencer originaria de Delicias, Chihuahua. Pronto las imágenes se viralizaron, sobre todo, porque el cantante fue captado sin la presencia de Andrea Legarreta, con quien hace unos meses celebró 21 años de matrimonio.

La imagen de Erik en compañía de la guapa rubia provocó que fuera blanco de críticas en sociales quienes mostraron empatía con la conductora de ‘Hoy’ quien, dijeron, ha soportado varios escándalos del famoso que hace poco cumplió 50 años.

Pero más allá de la polémica por la ausencia de la presentadora, resaltó la forma en la que la pareja enfrentó esta filtración. Legarreta recurrió a sus redes sociales para compartir una imagen que llevaba escrito un contundente mensaje, pero sin hacer referencia directa a la controversia que envolvió a la famosa pareja.

“Así sacudas con todas tus fuerzas el reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada. ¡Todo llega!”, se puede leer en la imagen que ella misma comentó con la palabra “paciencia”.

Por su parte, Erik Rubín también hizo caso omiso a la situación en la que fue relacionado. El ex integrante del grupo Timbiriche compartió a través de sus Instagram Stories que llegó desde muy temprano al gimnasio, y más tarde se metió al estudio de grabación.

Fue así que la famosa pareja demostró que estas fotografías y un posible escándalo no hicieron tambalear su relación.

Luego de que se difundieron las imágenes en las que se puede observar al cantante bailando a lado de una mujer rubia, se desataron una serie de reacciones entre varios usuarios.

Sin embargo, hubo quien defendió al músico asegurando que en las imágenes no se mostraba que el famoso estuviera haciendo algo indebido. “Pues al menos en estas fotos mal tomadas no se ve nada malo”, “Ah pues yo no le veo nada de malo en esta foto sólo está bailando”, fueron algunos de los comentarios que lo defendieron.

Fue hace unos meses cuando Andrea Legarreta reveló que en su matrimonio no todo ha sido color de rosa, pero también dejó claro que han sabido sortear los problemas e inconvenientes a pesar del tiempo y la rutina.

