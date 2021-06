Andrea Meza responde contundente a las críticas por tener novio

(AGENCIAS) 23 de junio de 2021.- Desde que se coronó como Miss universo, Andrea Meza, se ha visto envuelta en una serie de polémicas, como por ejemplo, que podría perder la corona por supuestamente estar casada, algo falso que resultó ser completamente falso.

Ahora, la originaria de Chihuahua fue señalada por tener novio. Una internauta la catalogó en redes sociales como no apta para portar el título por ser pareja del famoso Tik Toker Ryan Antonio.

Sin embargo, la mexicana no quiso quedarse callada y respondió de forma contundente. Y en varios perfiles de Instagram se visibilizó el breve intercambio de palabras que tuvo la Miss Universo 2021 con una de sus seguidoras.

En el mensaje de la usuaria se podía leer que Meza debería concentrarse en el certamen de belleza solamente y no en tener novio, pues podía descuidar su papel como reina de belleza.

“Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto, no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente de mala imagen”, escribió en una fotografía de Andrea Meza y Ryan Antonio.

Ante este hecho, la mexicana le respondió. “El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor”, puntualizó.

Finalmente, Andrea Meza aseguró que está entregada a su trabajo y que con su tiempo libre puede hacer lo que quiera, pues es “una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”.

Como era de esperarse, la famosa de inmediato recibió comentarios positivos y aplausos por su respuesta. “Pareja Universal. AMO verlos tan felices”, “Ella es Feliz Nosotros Somos Felices”, “Son una pareja hermosa, y graciosa. Saludos”, “Ya estás juntando pal anillo???? Hermosa pareja” y ”Me encantan. Ay yo sé que es limitado lo que pueden compartir pero cuando se pueda hagan un video contando cómo se conocieron y esas cosas”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su perfil de Instagram.

Tras ganar el certamen de Miss Universo, Andrea Meza concedió una entrevista al programa Al rojo vivo y durante la conversación salió a relucir su relación con Ryan Antonio.

Al respecto, la Miss Universo 2020 respondió: “Esa es una pregunta muy complicada. Lo que te voy a decir es que nos conocimos a través de las redes sociales hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”.

