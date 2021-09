Andre Ward niega tener problemas con Canelo Álvarez: «Es una rivalidad falsa»

(AGENCIAS) 21 de septiembre de 2021.- André Ward, excampeón del mundo en dos divisiones y actualmente analista de ESPN, aseguró no tener ningún conflicto con Saúl «Canelo» Álvarez.

«No tengo ningún problema con él. El internet, desde que me retiré, vino con esta rivalidad que no es real. Este hombre nunca dijo mi nombre cuando estaba activo o retirado. Nunca he mencionado su nombre», declaró Ward en entrevista con el portal especializado fighthype.com.

Los rumores vienen debido a que Caleb Plant, próximo rival del jalisciense por los títulos de peso mediano, anunció que Ward le ayuda con su entrenamiento de cara al combate contra el Canelo. Ward dijo que apoya a Plant y quiere que consiga esos cinturones, pero que no hay conflicto con el pugilista mexicano.

«No tengo ningún tema con Canelo. No hay de qué preocuparse. Al final del día es otro boxeador del otro lado del ring, alguien que considero un amigo (Plant), así que no hay nada».

«Si soy un hater por apoyar a mi hermano, porque lo quiero ver convertirse en campeón unificado y ganar esos cinturones, es lo que es. Hay una rivalidad falsa que se ha hablado los últimos cuatro años entre yo y Canelo. Parece que es algo, pero realmente no hay nada que ver», aseguró Ward.

Tanto Ward como el Canelo pelearon contra el ruso Sergey Kovalev. El estadounidense le venció en el 2016 y en el 2017, la cual fue su última aparición en el ring a sus 33 años de edad. El mexicano venció al ruso en el año 2019.

«Todo esto vino porque estoy retirado y Incluso después de esa pelea no mencionó mi nombre. No pienso que vuelva a mencionar mi nombre en términos de querer pelear. Así que no, no tenemos historia», indicó.

