Anaya comparece ante el juez de manera virtual

Ciudad de México a 26 de agosto de 2021.- El político panista Ricardo Anaya participa de manera virtual en la audiencia inicial que se desarrolla en el Reclusorio Norte, en la cual la Fiscalía General de la República (FGR) presentará los cargos en su contra por haber recibido presuntamente más de 6 millones de pesos como soborno para aprobar la llamada reforma energética de 2015.

Información del Consejo de la Judicatura Federal señala que Anaya comparece ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor.

La FGR alista la presentación de cargos contra Anaya por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ayer la FGR dio a conocer una versión pública de la carpeta de investigación iniciada en contra del panista ex diputado y ex candidato a la Presidencia de la República, quien fue señalado por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, de haber sido beneficiario de recursos que la empresa brasileña Odebrecht entregó para sobornar a legisladores y con ello otorgarán su voto aprobatorio a la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

