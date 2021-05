Analizará Comisión de Hacienda del Congreso de Durango, petición de Crédito para Lerdo: HMC

Lerdo, Durango a 20 de Mayo de 2021.- En la sección de Asuntos Generales, durante la sesión ordinaria de Cabildo n° 74, el presidente municipal Homero Martínez compartió con los integrantes del H. Cabildo sobre su comparecencia en el Congreso del Estado con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el pasado martes 18 del presente mes, respecto a la solicitud de la línea de crédito para solventar la deuda a los extrabajadores del municipio.

«Me dieron audiencia la Comisión de Hacienda, los diputados, para exponer el tema del crédito, cono ustedes saben, ha habido algunas declaraciones donde se dice que es imposible poder autorizar algún crédito que no tenga que ver con tema de obra pública”.

Debido a que la Constitución Política y la propia Ley Financiera no permiten que existan endeudamientos para gastos no asignados a obras públicas o infraestructura (gasto corriente), el tema adquiere mayor análisis pues, “de acuerdo en estricto apego e interpretación a la Ley, un laudo no se considera que es un gasto corriente”, expuso el alcalde.

El alcalde declaró que según indica el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades se ven obligadas a respetar y salvaguardar los derechos humanos y garantías de las personas, de manera similar, el artículo de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Durango protege los derechos, cualquier interpretación de la ley tiene que ser a favor de los ciudadanos.

«Yo expuse que con todo respeto, las prestaciones exigidas de los 55 trabajadores… resulta que esta comisión del congreso y del propio congreso en pleno, resultan obligados en cuanto a su competencia al respeto de los derechos de los extrabajadores”.

Declaró que el análisis expuesto fue profundo, leyendo alrededor de 8 hojas con el objetivo de poder garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, “es un análisis profundo el que la Comisión de Hacienda, efectivamente, se comprometió a hacerlo, ahí estuvieron los asesores y pues, es un tema de controversia legislativa porque así como el planteamiento que se hizo de poder garantizar los derechos humanos de los trabajadores”

HMC reiteró que “habrá que analizar a profundidad porque un laudo no se considera un gasto corriente, no es un gasto ordinario, la ley es de acuerdo a la interpretación. En eso quedamos, en que van a hacer un análisis profundo para no violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Constitución Política de Estado de Durango”.

Posteriormente, respondiendo a la opinión del regidor Ángel Luna, emitió que en su participación en el Congreso “yo les comente a los señores diputados en texto así tal cual «en su actuar con todo profesionalismo y responsabilidad, dejando a un lado las cuestiones de carácter político electoral», porque ustedes saben que ahorita estamos inmersos en el proceso electoral y que por una situación u otra hay ciertas declaraciones, hay cierta tendencia”.

«Es obligación del propio gobierno prestar los servicios públicos a los 163 mil habitantes en Lerdo, Durango, respetando sus derechos y garantías”.

