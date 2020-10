Ana María Alvarado fue hospitalizada por complicaciones de covid-19

Ciudad de México a 26 de Octubre de 2020.- Ana María Alvarado ha tenido unos meses difíciles, pues apenas en agosto pasado reveló que ha estado en tratamiento y supervisión médica a causa de un tumor cerebral y ahora, la periodista y conductora alarmó a sus seguidores al hacer una videollamada con sus compañeros de Sale en Sol desde la sala de un hospital, ya que fue ingresada de emergencia al presentar fuertes síntomas de covid-19: “Me tocó el covid-19, lamentablemente”, dijo.

En la conversación, Ana María Alvarado insistió en que no es momento de bajar la guardia, pues desde que ingresó al hospital ha estado conversando con el personal y todos coinciden en que en los últimos días los casos de contagio han incrementado considerablemente, además confesó que el viernes fue a trabajar de forma normal y por la tarde fue cuando tuvo los primeros síntomas, mismos que se agravaron rápidamente.

“Nos habíamos hecho la prueba y salí negativa, por eso andaba muy contenta, de hecho el viernes todavía estuve ahí (en el programa) y me sentía bien, pero ya para la tardecita me sentía mal, pero mal, sin fuerzas, sin ganas, sin energía, no me podía ni parar de la cama, empezó a bajar mi oxigenación, por eso corrí al hospital, me sentía como si me hubieran apaleado (…) me están checando”, relató.

La integrante de Sale el Sol explicó que está recibiendo tratamiento, le han tomado varias placas para checar el estado de sus pulmones y espera salir del hospital pronto, pues hasta el momento está estable; sin embargo, sí ha tenido miedo.

“Fíjate que sí da miedo porque cuando te dicen que te vas a quedar en el hospital y te transportan en el carrito todo cubierto con plástico y todo el protocolo sí te empieza a dar miedo. Como tienes muchas horas de soledad, entonces uno empieza a pensar: ‘¿Y si me pasa (esto)? ‘y ‘¿Si se me complica'», expresó.

La conductora no pudo evitar soltar unas lágrimas al hablar sobre lo que está viviendo en el hospital, pero reiteró que siente el apoyo de su familia y amigos, por lo que se mantiene positiva y luchando por recuperarse pronto.

“Uno valora todo, lo que pasa es que sí te da angustia estar mal, pero bueno, valoras todo lo que tienes, a veces ni puedes pensar en nada, te sientes muy bien, pero se agradece estar aquí, bien atendida, a mi familia y toda la gente que está cerca (…) se siente que uno no está solo”, dijo.

Antes de dar positivo a covid-19, Ana María Alvarado había estado trabajando de forma normal tanto en el programa de espectáculos como en su propio canal de YouTube en donde constantemente comparte videos con las noticias más relevantes de la farándula.

