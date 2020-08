Ana Bárbara se ganó el cariño y respeto de Talina Fernández

(AGENCIAS)

26 de Agosto de 2020.- La actriz y conductora Mariana Levy murió en abril de 2005, desde ese momento no sólo cambió la vida de su familia, sino también la de Ana Bárbara , quien pocos meses después comenzó una relación con José María Fernández ‘Pirru’ , el viudo de la intérprete, misma que culminó en matrimonio.

Con este nuevo matrimonio, la cantautora se hizo cargo de la crianza de Paula y José Emilio , dos de los hijos de Levy , quienes se quedaron huérfanos de madre a los 3 años y 9 meses, respectivamente, mientras que María , la hija mayor de Mariana y Ariel López Padilla , quedó bajo el cuidado de su abuela Talina Fernández .

En varias ocasiones “La Dama del buen decir” ha expresado el cariño y agradecimiento que siente por la intérprete de Bandido , pero ahora fue la propia Ana Bárbara quien externó públicamente la admiración y respeto por la conductora.

‘La vida es muy corta y las cosas tienen que ser y fluir y las cosas sobre todo de familia, de amor. Yo te adoro Talina’, dijo la cantante en entrevista para el programa de espectáculos Suelta la sopa .

La artista dejó entrever que al inicio de su relación ‘Pirru’ no era cercano con la madre de Mariana Levy , pero con el tiempo las cosas fueron mejorando. ‘Ella con los años se dio cuenta que fue una buena intención, porque nos une un gran amor por los niños y yo la quiero mucho, además de admirarla mucho’, agregó.

En el pasado, la misma Talina contó en diferentes entrevistas que desconfiaba de la capacidad de Ana Bárbara para criar a sus nietos, pero sus actos la dejaron sorprendida.

‘Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula. Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba al pendiente de cada necesidad de mis nietos. Ana Bárbara, sabes que te adoro, a tu mamá también y a tus hermanas, pero sí nos taponeó la boca’, declaró para el programa De primera mano .

Y aunque Talina no mantiene una buena relación con su ex yerno, la cantante dijo que ella no intervenía en los conflictos que existían entre su entonces esposo y ella. ‘Siempre fue bien recibida por mí en la casa, obviamente ella tenía sus situaciones personales que yo no me meto, con ‘Pirru», señaló.

Aunque Ana Bárbara se divorció de ‘El Pirru’ en 2011, la relación entre ella, Paula y José Emilio terminó siendo muy estrecha, al grado que aún la llaman ‘mamá’. Incluso, ahora que Paula se recuperó de Covid-19 se reencontró con su ex madrastra en la playa. “Bienvenida flaquita”, expresó la cantante en un video que compartió en sus Instagram Stories. “Te amo ma’”, contestó la joven antes de lanzarle un beso.

Por otra parte, la cantante destacó lo feliz que se siente de poder pasar unos días junto a Paula . “Amo ver como se entrelazan los azules del mar y el cielo”, escribió en una de las dos imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.

