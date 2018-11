Amor sin Internet

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Bueno que poder decir del poder del enamoramiento, cuando el internet aún no existía; hace ya tanto tiempo de eso y es más que obvio que en estos tiempos ya por todo el mundo está olvidado. Creo que son contados los hombres que aún se toman su tiempo para poder conocer y tratar de enamorar a una mujer, que se arriesgan por ese alguien.

El poder de conquistar, se seducir, ha sido con el paso del tiempo arraigado entre hombres y mujeres, ya que nadie se toma el tiempo preciso para tratar de conocer, entender, o charlar tranquilamente con esa persona que tanto le llama la atención, la verdad de las cosas y ya con los nuevos avances de la tecnología, ahora ya todo se reduce a mensajes de texto y emojis tiernos enviados entre las diversas redes sociales que existen en la actualidad.

Pero yo me pregunto: ¿Acaso todo los detalles, palabras y esa forma tan bella de enamorar en los años de antaño ya no existen?, ¿en donde quedaron las buenas intenciones?, ¿los caballeros y las damas?. En mis tiempos y no me hagan cuentas…..jajajajajaja, todo era tan diferente. La verdad son tiempos tan anhelados hoy en día, nunca estaba de más el detalle, la rosa, el chocolate, una carta hecha a mano, hasta las serenatas, uffff eso si era amor y querer conquistar a una chica, eso sí era de verdad el tener buenas intenciones.

Pero hoy en día las nuevas generaciones han cambiado tan drásticamente, que todo mundo se conoce a través de las redes sociales, pero el peor del caso no es el hecho de conocerse así, sino que muchas relaciones solo se quedan en simples mensajitos y llamadas, y en donde quedó siquiera el querer conocerse en persona, enviarse a larga distancia una rosa, aunque existen relaciones a distancia tan formidables, son las personas y el hecho de luchar por un amor el que las hace geniales, pero ya nadie trata de luchar por nada, todo quieren en bandeja de plata; la verdad es que hasta para el amor también es una lucha constante, de vencer distancias, miedos, tristezas, celos, envidias, terceras personas.

Pero ahora qué decir de todo lo que fue y ya no existe, hoy el amor se ha vuelto tan insignificante para muchos, el deseo, la pasión y el sexo están a la orden día; ahora solo se pretende ser una noche y si mañana te veo ni me acuerdo… o como dice la canción, y si no me acuerdo, no me acuerdo, no pasó.

Que pasó con todo aquello que hacía tan hermosa una relación, las salidas casuales, el cine, las salidas al parque, el tomarse las manos, el contemplarse, el suspirarse, el hacer planes, el futuro juntos… Creo que todo mundo entró a una verdadera etapa de comodidad, ya nadie quiere salir de su espacio de confort, ya nadie quiere compromisos, relaciones serias, amores largos, emociones sinceras. Los sentimientos van cambiando, pero en estos tiempos son para empeorar, ya que todo es un juego, algo pasajero y aventurero.

En definitiva que todo va evolucionando y nosotros junto con ello, la forma en la que nos relacionamos ya es totalmente diferente y en las relaciones de pareja muchísimo más, el cortejo era tan genial hace unos cuántos ayeres, uffff suspiraba uno con los mensajes de amor, con la carta recibida, con la rosa. Hoy en día los inbox y el WhatsApp, el tardarse en responder, la última conexión, los likes y el me encanta a alguna foto ya son motivo de una escena trágica de celos y de una inminente ruptura.

¿Alguno recuerda las formalidades que se vivían antes?. El abrirte la puerta del coche, el abrirte el asiento, el obsequiarte una rosa, el beso delicado en la mano, el entregarte un recadito, el dedicarte canciones, grabarte melodías especiales, llevaban tu fotografía en la cartera, la persistencia, la paciencia, el poder de convencimiento, cuando te pedían alguna cita y sobre todo cuando te pedían ser su novia… (Suspiro), pero todo eso terminó, el viento se llevó.

Ahora los besos los das a diestra y siniestra durante la primera salida, incluso a la cama vas a para; ya no sabes siquiera qué tipo de relación es la que tienen, ¡porque he de aclarar!, que ahora los besos no significan seriedad, ni siquiera el tener relaciones sexuales te asegura el que esa persona quiera tener algo serio contigo, nunca te ha pedido nada, y aparecen cuando quieren y tienen tantas chicas alrededor, que ahí ya te genera confusión. Y antes eras quizá solo tú y ahora mediante las redes mientras te mandan un mensajito lindo, se lo reenvían a diez personas más; la verdad de las cosas es que ya no sabes en qué mundo vives, las relaciones se han vuelto tan frías, orgullosas, ególatras, frágiles e insensibles.

Y la verdad de las cosas es que a veces no es cuestión del paso del tiempo, ni de los avances tecnológicos, sino de nuestras costumbres, la educación y nuestras actitudes; pero todo se nos da tan fácil que no es necesario pedir, ni luchar, ni tratar de conquistar.

Bueno, hay que ver que algunas cosas cambian para mal, los noviazgos y todo lo relacionado a cuestiones del amor han dado un giro enorme y no todas las parejas, pero si en su mayoría. Hoy ya no se le da la importancia a lo que verdaderamente hace mejor nuestros días….¡EL AMOR!…

