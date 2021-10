“AMLO tiene la autoridad moral para hablar de corrupción ante la ONU”, afirma Ebrard

Ciudad de México a 11 de octubre de 2021.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene la autoridad política y moral para hablar del combate a la corrupción, tema del que hablará al presidir la reunión del próximo 9 de noviembre del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Así lo informó el canciller en conferencia de presa tras la reunión de trabajo que sostuvo con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, y en la que los medios le cuestionaron si el caso Lozoya no pondría en relieve que la administración de López Obrador no está haciendo lo necesario para acabar con la corrupción en el país.

“Sobre el tema de corrupción, se le reconoce al presidente López Obrador tener la autoridad política y moral para hablar del tema. Es de los pocos dirigentes del mundo que puede hablar de ese tema hoy; él sí puede hablar de éso”, dijo el secretario Ebrard.

Y apuntó: “Y ahora lo van a ver ustedes cuando vaya al Consejo de Seguridad que sigue, sí va a tener un impacto relevante. Por eso él mencionó lo de la corrupción”.

Sobre los cuestionamientos sobre si el proceso en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pone en evidencia que en el gobierno federal no se hace lo necesario contra la corrupción, Ebrad dijo que “es muy chocante dar esa imagen”.

“Desde luego es muy chocante dar esa imagen, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción, si no, no lo invitarían, no lo escucharían”, dijo el funcionario federal.

Lozoya, acusado de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, causó indignación luego de que una serie de fotografías, dadas a conocer este domingo, lo muestran cenando en un restaurante de la Ciudad de México.

El presidente López Obrador anunció este lunes que viajará a Nueva York el 9 de noviembre para ofrecer un mensaje en la sede las Naciones Unidas “porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y voy a participar en una reunión en la ONU, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción que produce desigualdad”, adelantó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

El presidente descartó que en este viaje vaya a reunirse con el presidente de la Casa Blanca, Joe Biden: “No (voy a reunirme con Biden), voy a Naciones Unidas. Estamos invitando al presidente Biden a que venga a México”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet