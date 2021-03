AMLO se vacunará contra la Covid-19 la próxima semana

Ciudad de México a 31 de Marzo de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la mañana de este miércoles que se vacunará contra la Covid-19 la próxima semana.

“Ya que estamos tratando este tema, decirles que me recomiendan los médicos que me vacune (…) me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar. No les voy a decir porque no quiero que sea un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar”, dijo el mandatario.

El mandatario dio positivo a Covid-19 el pasado 24 de enero y, tras semanas de reposo, regresó a sus actividades públicas.

“No hay problema, tengo anticuerpos pero me recomiendan que me tengo que vacunar”, señaló.

De acuerdo con el plan de vacunación de la Ciudad de México, el presidente López Obrador, de 67 años, debería recibir su vacuna contra la Covid-19 el próximo primero de abril, cuando serán inoculados los adultos mayores que su primer apellido comience con las letras H, I, J, K, L y M.

El presidente vive en Palacio Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que recibiría la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19, que se está aplicando en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Las sedes para recibir la vacuna en la alcaldía Cuauhtémoc son la Universidad La Salle, ubicada en la colonia Condesa; la Biblioteca Vasconcelos, ubicada en la colonia Buenavista; y la Escuela Primaria Benito Juárez, en la colonia Roma Sur.

La vacunación de adultos mayores de 60 años en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón terminará el próximo 3 de abril, cuando recibirán la primera dosis de su vacuna las personas cuyo primer apellido comience con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z y los rezagados.

Tras su vacunación, recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna entre 8 y 12 semanas después de la aplicación de la primera.

