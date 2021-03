AMLO se lanzó contra el INE por retirar candidatura a Salgado Macedonio y a otros candidatos de Morena

Ciudad de México a 26 de Marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en el “supremo poder conservador”, luego de que la noche del jueves, el Consejo General del Instituto canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de otros candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que ahora, el INE busca cualquier pretexto para decidir quién es candidato y quién no.

“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora si se aplican”, señaló.

Recordó que él mismo fue víctima de esas maniobras, cuando fue desaforado para evitar que llegara como candidato presidencial en 2006.

“¿Entonces cómo voy a quedarme callado, nada más por que soy presidente? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro. Es juego sucio, es antidemocrático”, enfatizó.

López Obrador rememoró lo ocurrido en la elección de 2009, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bloqueó la candidatura de Clara Brugada como representante del Partido por la Revolución Democrática (PRD) a la entonces jefatura delegacional de Iztapalapa (hoy alcaldía).

Fue entonces que los dirigentes partidistas, entre ellos López Obrador, propusieron a “Juanito”, un hombre de extracto social bajo, para que contendiera por la jefatura delegacional, pero si ganaba, debía dejarle el puesto a Clara Brugada.

“Yo recuerdo que hace algunos años se tenía a una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces, y arriba, el tribunal electoral, por ya ni sé qué causa, el caso es que le quitan la candidatura…. Luego nos enteramos que había un acuerdo arriba porque no querían que esa fuera la candidata, sino otra señora vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes políticos de México. De ahí surgió la candidatura famosa de Juanito, porque ya no había forma de sustituir. Entonces la señora que quería se fue como candidata, incluso las boletas ya estaban hechas con el nombre de Clara, la que ahora es jefa de la alcaldía (Iztapalapa), pero si votaban por ella el voto iba a ser para la señora promovida por los influyentes”, señaló.

“Entonces se inscribió al señor Juan por otro partido y fue una hazaña porque en 15 días, la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara, iba a ceder su lugar a la candidata que quería la gente y que además, había sido víctima de un fraude, porque eso es un fraude lo que hicieron en ese entonces, el Tribunal y arriba. El problema estuvo después de que ganara el señor Juan, pues ya no quería cumplir con el acuerdo, pero es parecido (a lo que pasó ahora con Félix Salgado)”. No nos gustas tú, entonces busco un pretexto, una excusa y te elimino”, dijo.

López Obrador aseguró que para él, eso se trataba de un atentado a la democracia “es juego sucio, es antidemocrático”, por lo que aseguró, siempre defenderá la democracia.

“Yo siempre voy a defender la democracia, siempre. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la ‘maleantada’ de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia.. Puede ser no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso. Desde luego van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voya quedar callado, en un asunto que nosotros padecimos muchísimo, hablaba yo de este caso de Iztapalapa, pero hay muchísimos más, de cómo éstos que están de autoridades electorales entregaban candidaturas a quines no reunían los requisitos… candidaturas de famosos por consigna de los presidentes de la República”, aseveró.

Señaló que en la pasada elección otorgaron el registro a quien no reunió los requisitos “pero como se los ordenaron a los mismos que están ahora, les dieron el registro. Y lo mismo en el caso de los nuevos partidos”, insistió.

“Entonces no es un asunto menor. ¿Por qué se cayó en esta decadencia, en esta crisis, en este proceso de degradación progresiva? Entre otras cosas, por la falta de democracia, por la falta de legalidad, porque no existía un auténtico Estado de derecho, es un estado de chueco. Entonces los que se rasgan las vestiduras hablando de legalidad y de democracia, de presidente autoritario, casi dictador, un presidente que censura, que no respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas; son exactamente lo opuesto”, enfatizó.

