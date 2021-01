AMLO pide investigar señalamientos contra García Harfuch por caso Ayotzinapa

Ciudad de México a 21 de Enero de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar a todos lo que pudieran estar implicados en el caso Ayotzinapa, esto tras los señalamientos contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

«Investigar a todos, es muy claro, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso somos distintos, no somos iguales, lo digo con todo respeto”, dijo.

En conferencia de prensa, el presidente AMLO aseguró que la información dada a conocer por el periódico Reforma era parte del expediente que tienen en la Fiscalía General de Justicia.

«Eso que publicó Reforma está en el expediente de la Fiscalía, no sé cómo lo obtuvieron, pero es real, no es apócrifo”, afirmó.

García Harfuch habría recibido dinero del Cártel Guerreros Unidos

En la información dada a conocer por dicho diario, un testigo protegido aseguró que Omar García Harfuch recibía mensualmente 200 mil dólares del Cártel Guerreros Unidospara favorecerlos y protegerlos.

«Era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dijo el testigo protegido.

García Harfuch, era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, durante el 2014, época en la que se dio la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

«Esa declaración que dio a conocer Reforma, ahí se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir qué fue lo que pasó hasta no probar todo, investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa nada más para decir se cerró el caso”, remató.

Actualmente, Omar García Harfuch es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

