AMLO pide a empresas pagar aguinaldo; advierte inspección en trato a trabajadores

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios para pagar el aguinaldo a sus trabajadores, pues hoy es el último día para hacerlo. Además, alertó que se realizará un quién es quién en el trato a los trabajadores.

«Vamos a hacer un llamado a las empresas, hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo», dijo en conferencia matutina.

Acusó que existe la práctica de despedir a trabajadores en diciembre para no pagar aguinaldos y otras prestaciones no sólo en pequeñas y medianas, sino también de grandes empresas.

«Hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo, de verdad o hay simulación, para no pagar aguinaldos; no queremos que eso siga sucediendo porque además es muy claro que pasa desde hace varios años y se puede probar.

«Tenemos información de que se trata de grandes empresas, no sólo de pequeñas o medianas, y por eso digo que ni siquiera lo saben ols dueños, no creo que hagan esos trucos», agregó.

López Obrador indicó que su gobierno estará pendiente del trato a los trabajadores mexicanos, «decirles que va a haber inspección, vamos a estar pendientes, y si tenemos el mecanismo adecuado va a haber un quién es quién en el trato a los trabajadores».

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, reiteró que hoy es el último día para pagar el aguinaldo, «es un derecho de los trabajadores y es una responsabilidad de trabajadores y patrones».

Destacó que las personas trabajadoras del hogar también deben recibir aguinaldo.

«Hacemos un llamado a las empresas a que cumplan con sus responsabilidades laborales», aseveró.

