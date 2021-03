AMLO minimiza paseo de López-Gatell en La Condesa; ya superó contagio de COVID-19, asegura

Ciudad de México a 15 de Marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya superó el contagio de COVID-19 e incluso, dijo, “estuvo hoy en la reunión de gabinete”.

López Obrador, anunció la reincorporación del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien había informado dar positivo a COVID-19 desde el pasado 20 de febrero con síntomas leves.

Luego que se le cuestionara sobre su postura frente a las salidas delSubsecretario a la Condesa a pesar de aún ser positivo al coronavirus, el mandatario se limitó a felicitar al funcionario por su recuperación, así como a las y los pacientes que se han rehabilitado de la enfermedad.

“Yo celebro que ya se incorporó el Dr. Hugo López-Gatell, ya estuvo hoy en la mañana en la reunión de gabinete. Me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante: que está ya bien de salud, hoy le aplaudimos, como se le tenemos que aplaudir a todos los que salen de los hospitales y tenemos que abrazar a los familiares de los que fallecen, eso es lo más importante. Lo demás es accesorio.”, mencionó.

Asimismo, añadió que México es el país en el que más se ha informado de manera sistemática y permanente sobre la pandemia.

«Es lo que tiene que ver con la política, que si está bien o mal, como el doctor López-Gatell es el que ha estado informando, no creo que haya un país en el mundo y ofrezco disculpas, pero si no lo digo, no se va a leer ni escuchar, pero no creo que haya un país en el mundo en que se haya informado más, de manera sistemática y permanente sobre la pandemia».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet