AMLO llama a no bajar la guardia y evitar tercera ola de COVID-19

Ciudad de México a 08 de Marzo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios de COVID-19.

Durante la supervisión de trabajos del Tren Maya en su tamo 2: Escárcega – Calkiní, López Obrador recordó que tras la primera ola de contagios se pensaba que ya estaba bajo control, pero a finales de 2020 hubo otro rebrote “muy fuerte”, el cual, aseguró, no sobrepasó los esfuerzos del Gobierno federal.

El tabasqueño detalló que, aunque a nivel mundial y en México estén disminuyendo los contagios de COVID-19, es importante no confiarse y mantener las medidas de prevención contra la propagación del virus.

Desde Campeche, AMLO celebró el avance de la campaña de vacunación y destacó que la disminución de los contagios se debe al proceso que tiene el virus.

“Y ahora estamos también, no sólo en México, en el mundo, viendo con buenos ojos el que están descendiendo los contagios. No es sólo por la aplicación de la vacuna porque se puede pensar: ‘ya se está aplicando la vacuna, ya se están sintiendo los efectos’, no; es un proceso que tiene esta pandemia, este virus, que ahora está con menor intensidad en México y en el mundo”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.