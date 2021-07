AMLO llama a los habitantes de Aguililla y a los integrantes de las bandas a que “no se hagan daño”

Ciudad de México a 07 de julio de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este miércoles a la población en Aguililla, Michoacán, a que “no se hagan daño”, mensaje que extendió a los integrantes de las bandas criminales que operan en la zona.

“Siempre hay salidas, siempre, y se está logrando una convivencia, y que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable. Y que no se hagan daño, y no sólo es a daño la población civil sino que es también daño a los integrantes de las bandas, no queremos que nadie sufra”, dijo el mandatario.

Por la mañana, el mandatario anunció que se implementará un programa integral en la región para atender las necesidades de la población. Explicó que servidores públicos del gobierno federal acudirán a la región para “ayudar en todas las comunidades” de Aguililla.

“Vamos a que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, coordine, como lo está haciendo este trabajo. Pero es buscar la paz, la reconciliación. No a la violencia. Y decirle a la gente no se dejen arrastrar por quienes tienen otros intereses”, expresó el mandatario.

Ayer, el presidente López Obrador dijo que él no es Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón para aplicar una estrategia de “mátalos en caliente” a integrantes del crimen organizado ante el alza de inseguridad en Aguililla, Michoacán.

“No soy Peña, no soy Felipe Calderón, no soy partidario del ‘matalos en caliente’, no soy partidario de torturas, no soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos. O sea, vivimos asediados porque es una temporada de canallas, temporada de zopilotes, pero no, tenemos ideales, tenemos principios”, aseguró en conferencia matutina.

López Obrador informó que se abrió una mesa de diálogo en Aguililla, pero aseguró que no se puede dejar sin protección a la ciudadanía, por lo que se mantendrán las Fuerzas Armadas en las calles del lugar.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet