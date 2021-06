AMLO insiste sobre la importancia de regresar a clases

Ciudad de México a 10 de junio de 2021.- Ante el bajo porcentaje de regreso a las aulas, respecto a la matrícula nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la importancia de volver a las clases presenciales, pero dejó en claro que esa posibilidad es una decisión voluntaria de los involucrados. Confió, sin embargo, en que pronto se incremente el porcentaje, hasta llegar al 100.

Igualmente rechazó que la asistencia, todavía en niveles bajos, se deba a la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Yo respeto a quienes opinan distinto, eso es también importante en la democracia, que no todos podemos pensar igual, no debemos pensar igual. Yo sí pienso, sostengo, que es muy importante el regreso a clases presenciales.

“Sin embargo, no puede ser obligatorio, nada por la fuerza, lo tienen que resolver los padres, madres de familia, los maestros, directivos de escuelas públicas y privadas”, señaló.

La postura del gobierno, añadió, es clara: ya se puede regresar a clases en donde hay semáforo verde, en donde se apliquen medidas de sanidad, en donde se esté pendiente por si existe un contagio se aísle incluso, se detengan las clases.

“Ya nosotros hemos dado a conocer que es posible, pero no podemos obligar. Tengo entendido que hay escuelas en donde están haciendo consultas, en algunas los padres deciden que sí, no al 100 por ciento, no conozco casos del 100 por ciento, y en otras que no, tampoco al 100 por ciento, no, pero sí mayoritariamente.

“Y eso se tiene que respetar, pero no es porque la coordinadora de maestros no acepte. No,es un proceso más amplio y son los padres y las madres, los directivos de las escuelas, los que están participando y es bueno eso. No hay que desesperarnos. Yo espero que poco a poco a poco sean más y más las escuelas hasta regresar a la normalidad completa. Es un proceso”.

Al término de la conferencia de prensa, el Presidente informó que iba a desayunar con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para revisar diversos temas.

