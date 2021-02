AMLO celebra cancelación de la construcción muro fronterizo con EU

Ciudad de México a 12 de Febrero de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el viernes 12 de febrero la decisión de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de detener la construcción de un polémico muro en la frontera entre ambos países.

En la víspera, la Casa Blanca publicó una carta de Biden a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que notificaba al Congreso el fin de la “emergencia nacional” que su predecesor, Donald Trump, declaró a fin de usar dinero del Pentágono para levantar un muro en la frontera con México.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin”.Señala el documento firmado por Joe Biden.