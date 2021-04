AMLO asegura que se vacunará contra covid-19 dentro de 15 o 20 días

Ciudad de México a 06 de Abril de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se vacunará contra covid-19 dentro de 15 o 20 días, aunque ayer dijo que no era indispensable hacerlo a pesar de haberse contagiado de coronavirus en enero.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario comentó que se le aplicará la dosis «para disipar dudas» y comentó que «todos los que tuvieron covid-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan».

El Presidente comentó este lunes que de acuerdo con los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus, tiene suficientes anticuerpos.

«Acerca de mi caso consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunará para reforzar mis anticuerpos, pero pregunté a los médicos entonces que me atendieron directamente cuando me contagié y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune (…) no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie», dijo ayer.

El 31 de marzo informó que se vacunaría y que los doctores que lo atendieron cuando se contagió de coronavirus le recomendaron que esperara para la vacuna «porque tenía anticuerpos suficientes, pero ha pasado un tiempo».

En enero López Obrador informó haberse contagiado de covid-19 y que tenía síntomas leves. A través de Twitter, aseguró que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lo representaría en las conferencias diarias mientras él estaba en tratamiento.

