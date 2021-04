AMLO asegura que no es indispensable, por ahora, que se vacune contra la Covid; “no tengo riesgo de contagio”, dijo

Ciudad de México a 05 de Abril de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se vacunará, por ahora, contra la Covid-19 ya que tiene anticuerpos con los que no tiene ningún riesgo de contagio.

“Consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune“, dijo este lunes en conferencia matutina.

El mandatario aseguró que mañana, durante el pulso de la salud, uno de los médicos que lo atendió que explicara dicho tema para que “no vaya a prestarse a especulaciones”.

“Entonces que explique técnica, científicamente, qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se tiene que vacunar, en qué tiempo, qué opiniones hay sobre esto”.

López Obrador indicó que, debido a los anticuerpos que tiene, por ahora no tiene riesgo de un nuevo contagio ni de infectar a otras personas.

“No hace falta, puede esperar, el médico me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y tiene que revisarse el tiempo, pero eso sí, que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”.

Debido a su edad y su domicilio, en la alcaldía Cuauhtémoc, al presidente Andrés Manuel López Obrador le tocó su turno para la inmunización el pasado jueves 1 de abril.

