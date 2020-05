AMLO anunciará la próxima semana plan de regreso a clases

Ciudad de México a 25 de Mayo de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la próxima semana se informará sobre el regreso a clases en algunos estados del país, que, indicó, será un consenso entre los padres de familia, profesores y autoridades locales.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que también se preparará el reinicio de actividades económicas “con cuidado para que no tengamos problemas posteriores, siempre apegándonos a los protocolos”. Dijo que ya se irá abriendo el país a la industria de la construcción, minería y automotriz “que está ligada a la de Estados Unidos y Canadá”.

También indicó que se plantea la reapertura de las actividades de esparcimiento y deportivas.

El Presidente dijo que de acuerdo al pronóstico “ya vamos de salida” de la emergencia sanitaria de coronavirus, pero señaló que no hay que relajar la disciplina de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las cuales se prevé concluyan el sábado 30 de mayo.

López Obrador reiteró que no se pedirán créditos a organismos internacionales para enfrentar las afectaciones que ha provocado la pandemia de Covid-19 en México. Señaló que dicho endeudamiento sólo beneficiaría a algunos sectores de la población.

El mandatario resaltó el aumento de 100,000 millones de pesos en la recaudación de impuestos de enero a mayo, respecto al mismo periodo de 2019.

Destacó que a pesar de la crisis por la pandemia los contribuyentes están ayudando “los que no pagaban, ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando”, recalcó.

