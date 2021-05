AMLO afirma que influyó en denuncia

Ciudad de México a 11 de Mayo 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Fiscalía General de la República de investigar a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, y afirmó haber estado involucrado en ese proceso.

“Ayer los voceros del conservadurismo se arrancaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al Gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral”, explicó el mandatario sobre el caso, en el que “un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto abierta y descarada”.

“Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral? ¿Para qué se reformó la Constitución si va a seguir lo mismo?”, añadió AMLO.

Cuestionado sobre el que él haya influido en esta decisión, respondió. “¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí. Si es de dominio público, lo estoy diciendo. No podemos ser cómplices del Fraude. Si el Reforma no dice nada, pues ese es otro asunto. Si el Norte no dice nada y se quedan callados, ellos cumplen con la máxima del vasallo, que es la de obedecer y callar. Están alineados a Salinas. Yo siempre digo lo que pienso, y esto lo tenemos que hacer todos. Y lo voy a seguir diciendo. Es más, convoqué a los gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que sea limpias y libres porque va a ser algo excepcional, inédito”

Las autoridades debemos limitarnos en procesos electorales: AMLO

Previamente, el presidente señaló que aunque “todos los ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos, se expresarnos”, “las autoridades si debemos de limitarnos en procesos electorales, para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Y mucho menos utilizar los recursos públicos -que es dinero de todos- de manera facciosa. Hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia. Cuando se sabe de actitudes antidemocráticas, porque es un delito y se debe denunciar”.

