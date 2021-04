AMLO admite riesgo de que no se apruebe una reforma constitucional en energía eléctrica

Ciudad de México a 06 de Abril de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que existe el riesgo de que no se apruebe en el Congreso una reforma constitucional de energía eléctrica.

Este martes, en conferencia matutina, el mandatario dijo que, aún con dicho riesgo, él está “obligado” a presentar dicha reforma ya que de lo contrario se convertiría en “cómplice”.

“Lo de la luz es otro asunto, ahí se está buscando resolver este asunto en general con la ley que aprobó el Congreso, la reforma eléctrica, con eso vamos a poder revisar todos estos contratos leoninos, pero va a ser en general y se va a avanzar”, indicó.

“Ahora hay estos amparos pero tiene que llegar hasta la última instancia que es la Corte y nosotros consideramos que no se puede declarar inconstitucional la ley, en el caso que se declare inconstitucional ya lo he dicho y lo repito: es una injusticia que paguen más usuarios domésticos que corporaciones”.

El mandatario aseguró que en caso de que se llegara la Corte, y se declarara inconstitucional, presentarían dicha reforma al a Constitución.

“Aún con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos terceras partes, pero estaría yo obligado a hacerlo porque de lo contrario me convertiría en alcahuete, en cómplice”, dijo.

La reforma a la ley eléctrica promovida por el presidente López Obrador ha recibido diversas suspensiones definitivas por parte de jueces tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo.

Tras las primeras suspensiones realizadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el mandatario pidió a la Judicatura que revisara su proceder.

“Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, señaló.

