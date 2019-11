AMLO aclara que coronel expuesto no estuvo en operativo de Culiacán

Ciudad de México a 01 de Noviembre de 2019.- El coronel responsable de coordinar los operativos federales, cuyo nombre fue revelado el jueves, tendrá la protección que sea necesaria, pues no está solo, además de que no estuvo el día de la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, en Culiacán, Sinaloa, aclaró el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Le pedí al general (Luis Cresencio Sandoval) el nombre del encargado de los operativos a nivel nacional, no así del que estaba en la acción, nada más que no se escuchó bien. Si hace falta se le protege, como a todos, pero no está solo. Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad». Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Así lo sostuvo el jefe del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

No obstante, López Obrador dijo que como servidores públicos “todos corremos un riesgo y desde luego tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe nada teme. El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”.

Sobre este tema, el mandatario federal señaló que quienes hoy piden protección para el coronel, nombre dado a conocer ayer, son los mismos que apostaron antes por la guerra.

Al ser cuestionado sobre el riesgo que pudiera representar haber dado a conocer el nombre del coronel, dijo que “esto tiene que ver con la ida de la guerra, con lo que venía de antes, (donde) si alguien participaba en un operativo podía perder la vida”.

López Obrador dijo que en la época de la guerra se cometían excesos pues no solo se ajusticiaba, sino que “hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos, se generaba odio. Eso ya no pasa, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad no odiamos a nadie”.

El día jueves el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, reveló el nombre del coronel, en la conferencia de prensa por el caso del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa para tratar de capturar al hijo del “Chapo”.

