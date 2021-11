Amiga de Lady Di abandona ‘The Crown’ en protesta por algo que saldrá en la T5

(AGENCIAS) 08 de noviembre de 2021.- Jemima Khan (de soltera Goldsmith) se deslindó de la serie The Crown, en la que inicialmente participó ayudando a escribir los guiones de varios episodios. ¿La razón? una historia de la quinta temporada que le parece poco respetuosa con la memoria de su difunta amiga, la princesa Diana de Gales.

La próxima temporada de la producción de Netflix continuará documentando el reinado de Isabel II, centrándose en los acontecimientos que lo han marcado, como el divorcio de su heredero, el príncipe Carlos. Los productores habían contratado inicialmente a una de las amigas más cercanas de la difunta princesa Diana, Jemima Khan, para que les ayudara a contar su historia de la forma más fiel posible.

Sin embargo, Jemima, ex esposa del primer ministro paquistaní Imran Khan, emitió ahora un comunicado público para anunciar que se ha desvinculado de la serie porque el acuerdo creativo al que habían llegado no se respetó a la hora de abordar una parte de la trama, que no se iba a narrar de la forma «compasiva y respetuosa» que ella esperaba.

«En 2019, Peter Morgan me pidió que co-escribiera la quinta temporada de The Crown, en particular los episodios que se referían a los últimos años de la princesa Diana antes de morir. Después de pensarlo mucho, sin haber hablado nunca públicamente de nada de esto antes, decidí contribuir”, explica sobre su decisión de ser parte de la serie.

Sin embargo, parece que no todo salió como ella esperaba: “Trabajamos juntos en el esquema y los guiones desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021. Cuando no se cumplió nuestro acuerdo de co-escritura, y cuando me di cuenta de que esa historia en particular no sería necesariamente contada con el respeto o la compasión que esperaba, solicité que todas mis contribuciones fueran eliminadas de la serie y rechacé los créditos”, aseguró.

Jemima, que ha trabajado como productora de cine y televisión en otras producciones, agregó: «Para mí era muy importante que los últimos años de la vida de mi amiga se retrataran con precisión y compasión, como no siempre ha sucedido en el pasado”, explicó Jemima al Sunday Times.

Muchos dicen que su decisión podría deberse a un despecho, pues fue a finales de enero de este año que la revista Tatler informaba que el escritor Peter Morgan parecía haber iniciado una relación con Jemima tras su rompimiento con la actriz (y amiga de Jemima) Gillian Anderson (quien dio vida a Margaret Tacher en la serie).

Poco después, parece que Peter y Gillian regresaron, dejando con el corazón roto a Jemima. Ahora, con esta inesperada declaración de la escritora y su abrupta renuncia como co-escritora en The Crown, hace creer que eso podría haber influido en su decisión de dejar la serie.

Jemima, tras su divorcio del actual primer ministro pakistaní en 2004, fue relacionada con el actor Hugh Grant y años después, en 2013 también salió con el actor Russell Brand.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet