Ambulante presenta ciclo sobre las diásporas africanas y el conflicto racial en los Estados Unidos

Afrovisiones: Trayectorias de la negritud en Estados Unidos es una propuesta de Ambulante para expandir los enfoques alrededor de la afrodescendencia dentro y fuera de México

Los programas estarán disponibles del 17 al 26 de febrero por 48 horas sin costo para todo el público en México a través de www.filminlatino.mx

Se retoman títulos emblemáticos como No soy tu negro de Raoul Peck y se estrenan programas en colaboración con el Festival de Cine BlackStar, en Filadelfia, y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C.

Ciudad de México, 02 de febrero 2021– Del 17 al 26 de febrero Ambulante presenta Afrovisiones: Trayectorias de la negritud en los Estados Unidos, un ciclo en línea dedicado al cine documental sobre la diáspora africana en Estados Unidos. La programación incluye títulos de Etiopía, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, además de actividades en vivo, entrevistas y una fiesta de cierre. Todos los contenidos estarán disponibles sin costo para el público en México desde una computadora, celular o tableta con conexión a Internet. El ciclo está configurado por cuatro programas que plantean interrogantes sobre las representaciones en México, tanto de los afroamericanos como de los movimientos de derechos civiles, nacionalistas y de liberación en Estados Unidos. Es una invitación a expandir la mirada alrededor de la negritud fuera y dentro de nuestro país y una apuesta de Ambulante para seguir ampliando la conversación sobre las expresiones estéticas y manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes. En palabras de Julián Etienne, programador de Ambulante: «Nos preguntamos cómo no reducir la movilización política afroamericana a su vertiente más militante sin con ello borrar las reverberaciones mundiales de su activismo radical; cómo integrar las expresiones de la cultura popular negra sin darle juego a corporativización de la etnicidad; cómo no reducir a un pueblo a una esencia sin con ello evadir las particularidades históricas de la identidad racial». En el ciclo destaca la presencia de títulos como No soy tu negro (2016), documental que reflexiona acerca de la violencia racial en Estados Unidos a partir de la obra del escritor y activista James Baldwin y dos películas de la realizadora Madeline Anderson, conocida como la primera mujer afroamericana en producir y dirigir un documental televisado en Estados Unidos. También se presenta un programa de cortometrajes curado por Maori Holmes, fundadora del Festival de cine Blackstar, un foro fundamental para el cine hecho por la diáspora africana. Los títulos que formarán parte del ciclo incluyen: No soy tu negro: Raoul Peck | Estados Unidos, Francia, Bélgica, Suiza | 2016 | 93’

Panteras negras: Agnès Varda | Francia | 1968 | 28’

Tributo a Malcolm X: Madeline Anderson | Estados Unidos | 1969 | 14’

Yo soy alguien: Madeline Anderson | Estados Unidos | 1970 | 30’

Bereka: Nesanet Teshager | Etiopía, Estados Unidos | 2019 | 7’

Funde a tecno: Jenn Nkiru | Reino Unido | 2019 | 20’

Oklahoma es negro: Melinda James, Tatyana Fazlalizadeh | Estados Unidos | 2019 | 4’

T: Keisha Rae Witherspoon | Estados Unidos | 2019 | 14’ Cada programa estará disponible durante 48 horas en Filminlatino de manera gratuita del 17 al 26 de febrero. Además de la exhibición de documentales, se llevarán a cabo otras actividades en línea con voceros afrodescendientes que permitan ampliar la conversación alrededor de la negritud tanto en los Estados Unidos como en México y Latinoamérica. El ciclo finalizará con una fiesta digital de clausura a cargo de Nochenegra, una iniciativa itinerante de música mestiza fundada en 2017. Para obtener más información sobre el ciclo: www.ambulante.org.

