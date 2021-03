Amber Heard responde a las acusaciones de los fans de Johnny Deep

(AGENCIAS) 31 de Marzo de 2021.- La batalla que enfrenta a Amber Heard con su ex marido, el también actor Johnny Depp está lejos de haber acabado.

Aunque el actor haya visto denegada recientemente su petición para que se repita el juicio que mantuvo contra el diario The Sun que lo describió como un «maltratador» en uno de sus artículos, volverá a ver la cara de su ex esposa durante otra cita en los juzgados que se celebrará este mismo año en el estado de Virginia, donde él presentó una demanda contra Amber a raíz de un artículo que ella firmó para The Washington Post hablando de su experiencia como víctima de abusos.

En los últimos días Amber ha recibido varios ataques a través de las redes sociales y ha empezado a responder a varios tuits en su contra, incluido el que publicó uno los antiguos representantes legales de Johnny .

El abogado no dudó en afirmar, basándose en dos imágenes antiguas de la actriz tomadas en la playa y en las que no se aprecia ninguna herida, que ella había falsificado los documentos gráficos que presentó como prueba de las agresiones que habría sufrido en el marco de su matrimonio.

«Sí, señor Waldman, puede que en aquella ocasión yo llevara maquillaje, pero usted siempre se quedará corto en todas las demás», contraatacó para burlarse aparentemente de la baja estatura del abogado de su exmarido.

Ahora Amber volvió a recurrir a Twitter para contestar también a otros mensajes de apoyo hacia Johnny Depp.

«Es bueno ser realista con tus objetivos», escribió en respuesta a un mensaje sobre su interacción virtual con Waldman, que defendía al abogado insistiendo en que es mucho mejor ser bajito que una cazafortunas.

Amber también reaccionó a otro tuit que aseguraba que Amber perderá en el caso de Virginia porque, en esta ocasión, Johnny Depp se enfrenta a ella y no a un medio de comunicación con muchos recursos a su alcance. «Qué duro debe de resultar», replicó Amber en tono de burla.

