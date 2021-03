Amaury Vergara se queja del ‘robo’ de futbolistas en la Liga MX

Guadalajara, Jalisco a 09 de Marzo de 2021.- Las Chivas Rayadas del Guadalajara tienen un rato sin ‘exportar’ futbolistas a Europa, y a aunque de momento tienen en José Juan Macías como el gran prospecto para dar el salto al viejo continente, el propietario del Rebaño Amaury Vergara, consideró que a los jugadores mexicanos les ha faltado la mentalidad para dar ese brinco al futbol de élite, pues sus condiciones futbolísticas no están en duda.

En entrevista, Vergara comentó que la mentalidad del futbolista mexicano ha sido el problema en la poca o nula salida de jugadores en Europa, además de ser esta la misma razón por la que son pocos los casos de éxito de los legionarios aztecas en el viejo continente.

«Voy a ser muy duro, es la parte mental del jugador. Creo que si hubiera más jugadores mexicanos convencidos de lo que pueden lograr y que primero lo tienen que lograr en su país, su pueblo, su ciudad y su club y eso los va a llevar al éxito mundial, creo que tendríamos más jugadores en el extranjero”, comentó Vergara.

Además, el dueño de Chivas consideró que el ego del futbolista mexicano que participan en el extranjero es su gran enemigo, pues este los estanca en su crecimiento futbolístico.

El dueño de Chivas, aseguró que su equipo ha sido víctima del sistema de fichajes que se desarrolla en el Futbol Mexicano, pues no hay un control, ni sanciones a lso equipos que realizan negociaciones directas con los futbolistas que tienen contrato con otro equipo, afectando la competencia en igualdad de condiciones.

«Es una práctica desleal perseguir a un jugador que está actualmente jugando con otro equipo. Estoy boicoteando al equipo en el que está y créanme sucede y le ha sucedido a Chivas”, lanzó Vergara, aunque después reconoció que en la mayoría de los casos, estos rumores solo son para desestabilizar a los equipos.

“A veces no es real simplemente una forma de querer desestabilizar al equipo, me parece algo muy desleal y no es una competencia sana», agregó en plática con alumnos de la Universidad Anáhuac de México.

