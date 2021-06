Alonso Beceiro abogado de Ginny Hoffman y Alexa, renunció a representarlas

Ciudad de México a 17 de junio de 2021.- Este martes trascendió la noticia de la detención del actor Héctor ‘N’, tras una denuncia por presunto abuso en perjuicio de su hija menor, Alexa.

En entrevista, el abogado Alonso Beceiro, quien representaba a Ginny Hoffman y su hija cuando se dieron a conocer los hechos, señaló que existen ‘irregularidades’ en el caso. »Lo que pasa, ustedes lo saben, yo mis asuntos los manejo conforme a estricto derecho y ya cuando empiezan a haber cosas que resultan ‘raras’ o extrañas con al finalidad de obtener algún resultado que pudiera ser amañado, yo no me presto a ese tipo de porquerías realmente», destacó el abogado.

Alonso Beceiro recordó que cuando se comenzaron las diligencias sobre el caso, Ginny Hoffman y Alexa no quisieron sujetarse a los dictámenes de la Fiscalía: »ellas querían conseguir las cosas a cualquier forma y entonces, pues decidieron acudir a otro profesionista, pero además decidieron involucrar en esto a personas del Poder Legislativo, a un Diputado que no tiene nada qué ver en la impartición de justicia», señaló.

El Doctor en Derecho Penal mencionó que la presencia de Sergio Mayer, en su calidad de Diputado, no puede acompañar a levantar denuncias, ya sea apoyando a una víctima o a un inculpado, ya que eso podría romper el equilibrio procesal. Respecto a la pregunta directa de si ‘Héctor ‘N’ es inocente, el abogado señaló: »Mira no te puedo contestar eso, por secrecía, lo que sí te puedo decir es que hay muchas cuestiones muy extrañas en este expediente, muy muy extrañas, me sorprende mucho… que el Diputado diga que él acompañó personalmente a Ginny y a su hija a presentar la denuncia, cuando meses antes mi despacho ya había presentado la denuncia, ya había sido ratificada y se estaba trabajando sobre la misma, eso sólo me hace suponer que a lo mejor iniciaron otra denuncia nueva con los mismos hechos, ocultando lo que ya estaba en la otra para acomodarlo a su prueba», detalló.

»La verdad no yo no debería estar diciendo esto, pero como jurista, como abogado, mi deber es hacia la justicia y no a intereses personales de otros», subrayó.

Fue el pasado 19 de octubre de 2020 cuando el abogado, Alonso Beceiro, interpuso la denuncia a nombre de las víctimas ante la Fiscalía, pero reconoció que las pruebas con las que llevaron el proceso no contaban con los elementos suficientes para que se inculpara a Héctor ‘N’.

»Yo no digo que sea culpable o sea inocente, no es mi parte, lo que estoy diciendo es que en este tipo de casos en particular, tan delicados, se tiene que tener la certeza absoluta de que la conducta se haya llevado a cabo, si los resultados de la Fiscalía empiezan a arrojar lo contrario y lejos de perfeccionarlo se presenta una denuncia nueva para tratar de maquillar o envolver las cosas, pues ustedes saquen sus propias conclusiones, pero creo que aquí no se maneja el estado de derecho y así no se imparte justicia en este país», puntualizó. Mira: Héctor ‘N’ se quedará en prisión preventiva hasta el viernes.

