Almada separa de la pretemporada a Muñoz: «Santi está enfocado en sus objetivos que es ir a Europa»

Torreón, Coahuila a 13 de julio de 2021.- Santos Laguna continúa tratando de resolver el futuro del joven delantero, Santiago Muñoz. Ante los rumores sobre su salida hacia el Viejo Continente, el club albiverde tomó la determinación de no seguirlo contemplando en la pretemporada, pues ahora mismo, la cabeza y las aspiraciones del futbolista están lejos de territorio guerrero.

El destino de Santiago parece ser Europa, así lo dijo el técnico Guillermo Almada quien respondió a los cuestionamientos luego de la ausencia del atacante en el partido de preparación de Santos contra la Jaiba Brava en Barra de Navidad, Jalisco.

«Santi está enfocado en sus objetivos que es ir a Europa, hace 4 meses nosotros estamos teniendo constante comunicación con él y su familia, nos preocupaba mucho su situación, el club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa».

El uruguayo dijo que Santiago mostró signos de no querer continuar con el equipo Guerrero, por lo que decidió no seguir contando con él en la pretemporada para que pudiera tomar una decisión.

«No lo vimos con la mente puesta aquí, lo mandamos a Torreón para que lo solucione, tranquilice su cabeza y que tome una decisión».

Almada volvió a hacer énfasis en lo notorio que era el desenfoque de Muñoz con los objetivos y aspiraciones de Santos Laguna.

«Si después surge una oferta me imagino que la tomara, no es decisión mía, es de él y del Club pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario y nosotros precisamos gente con compromiso y que esté enfocado en el inicio de torneo que para nosotros es Necaxa».

Ante esta situación, Guillermo también dijo que la directiva ya busca reforzar la parte ofensiva para no resentir la baja del futbolista nacido en El Paso Texas.

«El club está haciendo el esfuerzo por tratar de contratar a alguien, estamos esperando todos ansiosos para completar el grupo conjuntamente con los futbolistas que están en selecciones, como el caso de Ayrton Preciado, Alan Cervantes y el ‘Mudo’ Aguirre».

