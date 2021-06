Alfredo Adame les responde a Carlos Trejo y Gustavo Adolfo tras burlas

Ciudad de México a 09 de junio de 2021.- Luego de que el pasado 6 de junio se llevaran a cabo las elecciones intermedias en México, en las que Alfredo Adame perdió tras postularse como diputado de un distrito en Tlalpan, algunas figuras como Carlos Trejo, Diana Golden y Gustavo Adolfo Infante se burlaron de su situación al perder además, contra su excuñada Rocío Banquells.

Ante las palabras de estas personalidades, Alfredo Adame no se quedó callado y les respondió, empezando por hablar del triunfo de su excuñada, »Nunca dio un paso en la alcaldía, yo fui el que tuvo menos presupuesto y fui el que más hice, pregúntale a la que ganó donde queda la colonia Miguel Hidalgo.

No tengo que probar nada, los que se lo perdieron fueron los malos votantes, me regreso a mi casa a comer tres veces al día, a trabajar en mis empresas», comentó en entrevista con el programa ‘El Chismorreo’.

Alfredo señaló que esta derrota no significa el fin de una carrera política y se dijo empático con la ciudadanía, por lo que comenzó a arremeter contra sus detractores, »Ese trío de marranos… ¿Quiénes son ellos para compararse conmigo? No tienen una trayectoria, no tienen prestigio, no han tenido éxito en nada».

Fiel a su estilo para responder, Alfredo Adame no se guardó nada contra Trejo, Gustavo Adolfo y hasta Rey Grupero, »(Gustavo Adolfo) es un cerdo que anda escupiendo lodo por el hocico, vean lo que está haciendo con la familia Guzmán Pinal, con la demás gente, eso es lo que es y se burló abiertamente, ¿crees que a mí ese sapo naco me va a importar en algo lo que piense o lo que piense Carlos Trejo o lo que piense un padrotillo de transgéneros como Rey Grupero? No pasa nada».

Sobre su derrota, Alfredo alega que hubo ‘mano negra’ por parte de la oposición, pues recordemos, él se declaraba como primer lugar en las encuestas, »No fue una fiesta de la democracia porque de 93 millones del padrón votaron 52 millones, de ninguna manera fue un éxito.

No corresponde el final del cuento a lo que verdaderamente había sucedido antes, yo iba muy por encima, 58.3 contra 24.7, en el debate los hice pedazos con propuestas, exhibiciones con todo lo que había descubierto», declaró. »¿Sabes qué es lo que me ponen a mi en mis redes sociales? ‘Te felicito’, ‘eres la verdad’, ¿qué está pasando en las redes sociales?… gente frustrada y amargada que nunca van a ser como yo, que nunca van a tener el éxito que yo tengo, que nunca van a tener ni el 1% de lo que yo tengo, y que es gente frustrada y amargada que quiere molestarme», comentó.

Por último, el actor se molestó tanto con las preguntas del programa que también arremetió contra ellos cuando le presentaron las declaraciones de Carlos Trejo, »Yo me pregunto ¿quién es más idi*ta? Este idi*ta o ustedes que le dan y lo convierten en su rockstar… Los periodistas de espectáculos en Estados Unidos no hacen eso, me quieren calentar, la gente me conoce y sabe quien soy. Son unos est*pidos, si ustedes quisieran ser objetivos me hubieran preguntado lo que me preguntaron, no me ponen a escuchar a este imb*cil», finalizó.

