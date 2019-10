Alfonso Durazo en conferencia de prensa desde Culiacán para informar sobre balaceras

Culiacán, Sinaloa a 18 de Octubre de 2019.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, está llevando a cabo una conferencia de prensa desde Culiacán, para informar sobre los hechos violentos ocurridos el día de ayer, que dejó como saldo nueve personas muertas y 23 lesionados.

«Nuestro objetivo es no buscar enlutar hogares sino resarcir el desgarrado tejido social de nuestra patria. No vamos a regresar a las masacres aún cuando las pidan en insistencias dignas. No nos interesa andar por la vida con un manto de sangre desgarrada, vamos a ganar pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor del que ha sido por tantos años».

«No vamos a abandonar nuestra estrategia de paz como producto de la justicia, no hay falta de Estado ni ausencia del Gobierno Federal en esta decisión“, expresó Durazo Montaño.

En la conferencia del Gabinete de Seguridad Federal también participan el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; el titular de Marina, José Rafael Ojeda, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...