Alexei Navalny pondrá fin a huelga de hambre

(AGENCIAS) 23 de Abril de 2021.- El líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny dice que pondrá fin a su huelga de hambre después de recibir atención médica y de que sus médicos le advirtieran que continuarla pondría en riesgo su vida.

En una publicación de Instagram el viernes por la tarde, el día 24 de su huelga de hambre, Navalny dijo que continuará exigiendo una visita de su médico para abordar una pérdida de sensibilidad en sus piernas y brazos, la principal demanda que anunció el político cuando inició su huelga de hambre.

Pero dijo que detendría la huelga después de haber sido examinado por médicos que no están en la prisión, algo que llamó “un gran progreso”.

“Gracias al enorme apoyo de buenas personas en todo el país y en todo el mundo, hemos logrado un gran progreso”, dijo Navalny en su mensaje. “Hace dos meses, mis solicitudes de ayuda médica estaban provocando sonrisas satisfechas. No me dieron ningún medicamento (…) Gracias a ustedes, ahora he sido examinado por un concilio de médicos civiles dos veces”.

Navalny indicó que comenzaría a “salir de la huelga de hambre” el viernes y que el proceso para ponerle fin tomará 24 días.

El político de 44 años, que fue arrestado a principios de este año y cumple una condena de dos años y medio, comenzó la huelga de hambre el 31 de marzo para protestar por la negativa de las autoridades penitenciarias a permitir que sus médicos lo visitaran después de que desarrolló un severo dolor de espalda y entumecimiento en las piernas.

Los funcionarios insistieron en que Navalny estaba recibiendo toda la ayuda médica que necesitaba, pero el líder opositor dijo que no recibió ningún tratamiento.

El miércoles por la noche, se extendió por Rusia una ronda de protestas masivas exigiendo su libertad. Un alto asesor dijo que las protestas del miércoles por la noche parecían haber traído un compromiso de las autoridades rusas para que Navalny recibiera la ayuda médica que había exigido al iniciar la huelga de hambre.

Navalny, quien es el crítico más conocido del presidente Vladimir Putin, fue arrestado en enero a su regreso de Alemania, donde había pasado cinco meses recuperándose de un envenenamiento con un agente nervioso que culpa al Kremlin, acusaciones que los funcionarios rusos rechazan.

