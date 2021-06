Alexa Parra asegura que su padre abusó de ella desde los 6 años

(AGENCIAS) 18 de junio de 2021.- Tras la detención del actor Héctor ’N’, la actriz Ginny Hoffman y su hija Alexa ofrecieron una conferencia de prensa en la que ambas expresaron su sentir luego de la denuncia que la joven de 18 interpuso contra su padre acusándolo de ser su presunto atacante.

Alexa defendió ante los medios su versión de la historia, esto pese a que su hermana Daniela Parra asegura que nada de lo que ha declarado es cierto: »Ya hablé y no me voy a callar. Voy a luchar porque es mi verdad, no estoy luchando por la verdad de mi hermana; sino por la mía y la voy a demostrar», dijo en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Asimismo la joven de 18 años, reveló que los supuestos abusos de los que fue víctima iniciaron cuando era apenas una niña y no pararon hasta que cumplió 14: »Esto empezó desde que yo tenía seis años; (fue) desde los seis hasta los catorce que dejé de verlo», agregó.

Con lágrimas en los ojos la hija de Ginni Hoffman también detalló que vio normal los tocamientos indebidos de su padre, hasta que se dio cuenta que el trato que recibía no era el propio de un padre a su hija: »Sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía porque es mi papá. No sabía qué hacer, estaba confundida y ya que conocí a Alberto, el esposo de mi padre veía que él no trataba a su hija de la manera en la que él me trataba a mi», explicó.

»Él lo que hacía era ponerme en contra de todos, entonces no le tenía confianza a nadie. También me criticaba físicamente y me hacía ver como ‘eres lo peor que existe y sólo yo te quiero’. Cuando me empecé a dar cuenta, le empecé a quitar la mano y me decía que él podía hacer lo quisiera porque es mi papá», contó.

Alexa, también mandó un mensaje a su hermana mayor Daniela, con quien ya no tiene ninguna relación y quien ha desacreditado sus palabras en varias ocasiones: »La amo con todo mi corazón y me duele muchísimo porque es mi hermana. Ella dice que ya no siente nada por mí, pero le quiero decir que aquí estoy para lo que ella necesite».

Por último la jovencita aseguró que aunque está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico lo que presuntamente vivió a manos de su padre le ha dejado huellas imborrables que la acompañarán siempre, sin embargo su única opción es aceptarlo e intentar vivir con ello.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet