Alex Fernández lanza su primer disco con la complicidad de su abuelo Vicente

(AGENCIAS)

22 de Octubre de 2019.- Alex Fernández puede afirmar que desde siempre se vio como alguien que quería dedicarse a la música mexicana. Teniendo como ejemplo a su abuelo, Vicente Fernández, y a su padre, Alejandro, el joven intérprete aprendió a tocar el piano y comenzó a prepararse para dedicarse a ello. Sin embargo, hubo alguien que en un principio no estuvo de acuerdo en que iniciara su carrera como cantante: su papá.

“Siempre me gustó cantar y como a los 12 años tuve la etapa donde supe que quería ser cantante. Al principio, mi papá me dijo que sí, pero el tiempo pasó y ya no dijimos nada. Luego mi hermana, Camila Fernández, que también quiso toda su vida cantar, se lanzó y es cuando le dijo a mi papá que cuándo me iba a lanzar a mí y me dijo que no”, cuenta el cantante.

La razón que su padre le dio fue que no quería afectar la carrera de Camila. “Me dijo que si yo me lanzaba la iba a perjudicar muchísimo, que mejor fuera ella la que se dedicara a cantar”, explica el intérprete de Te amaré, tema con el que debutó el 8 de noviembre de 2018.

Fue entonces que Alex Fernández estudió la carrera de Administración de Empresas y comenzó a trabajar en las oficinas de su padre: “A final de cuentas me vino de perlas porque ahora yo lo puedo usar en mi propia carrera”, bromea el joven, quien a los 22 años abrió su primer negocio, una tienda de donas llamada La donitería.

Pero el deseo de cantar seguía latente. Con la idea de regalarle una canción a su mamá y otra a su abuela para el 10 de mayo, Alex Fernández grabó un tema y fue ahí donde su abuelo, Vicente Fernández, lo escuchó cantar: “Sin preguntar me dijo que él me iba a lanzar de cantante”, recuerda.

“Me dijo ‘¡Ah, caray! ¿Desde cuándo cantas?’. Y le dije: ‘Siempre me ha gustado cantar, pero mi papá no quiere que me dedique a esto porque dice que puedo perjudicar a mi hermana’. Entonces me respondió ‘¡No, no, no! Yo te voy a hacer un disco, yo te voy a manejar y te voy a lanzar de cantante’ y fue cuando empezamos”, detalla.

Entonces Alex Fernández habló con su papá, con su hermana Camila, “con mi novia y con todo el mundo”, de quienes recibió el apoyo total para comenzar su proyecto musical. “Y ya, seguimos”.

Lo único con lo que ha tenido que aprender a vivir es con las inevitables comparaciones porque su parecido con su padre no sólo es en el físico, sino también en la tonalidad de la voz, razón por la que ha ido incluso a consultar al foniatra.

COMPITE CON VICENTE

El 15 de marzo de 2019, Alex Fernández lanzó su álbum debut Sigue la dinastía… con 11 temas producidos por Vicente Fernández. Seis meses después obtuvo sus primeras dos nominaciones al Latin Grammy, cuya ceremonia se realizará el 14 de noviembre. La primera en la categoría de Mejor Canción Regional, con Te Amaré, y la segunda a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi, donde además compite frente a su propio abuelo.

“Hablé con él para felicitarlo y no sabía que estaba nominado conmigo. Me dijo ‘Pues felicidades a ti mijo’. Hasta que le dije ‘No tata, también está nominado tu álbum’ y nos empezamos a reír”, dice soltando algunas ligeras risas de emoción. “Ya luego me dijo que le daba mucho gusto, que entonces él ya tenía doble oportunidad de ganar: una como intérprete y otra como director (musical de mi disco)”, cuenta.

FIEL AL GÉNERO RANCHERO

Alex Fernández agradece repetidamente el apoyo que su abuelo le ha dado para lanzarse como intérprete… y no piensa soltarlo, pues ahora trabaja en lo que será su segundo material de estudio que lanzará el próximo año y donde nuevamente le acompañará Vicente Fernández como productor.

“Este disco viene más fresco. Siempre hemos dicho que nuestra idea es revolucionar el mariachi y refrescarlo para llegar a las nuevas generaciones, que es donde sentimos que se ha perdido esta esencia por el género. Y es algo que van a ver totalmente marcado en el segundo disco”, adelanta.

Fanático de artistas como Chayanne, Ricky Martin, Enrique Iglesias o Il Divo, el joven cantante afirma que no descarta experimentar con otros ritmos: “Estoy dispuesto a hacer sencillos o colaboraciones de diferentes estilos y géneros”. Sin embargo, “la línea (que me guíe en mi carrera) va a ser el ranchero”.

Por ello prefiere invitar a otros cantantes a experimentar con la música mexicana. Muestra de ello está en la colaboración que prepara con Abraham Mateo, donde “él se vino a lo ranchero”. Pues afirma que uno de sus máximos deseos es “llevar la música ranchera a todo el mundo y hacer que México llegue a lo más que se pueda”, finaliza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...