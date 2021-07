Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre la demanda de Frida Sofía

(AGENCIAS) 02 de julio de 2021.- Alejandra Guzmán se sinceró como pocas veces sobre su vida personal a pesar del drama que está viviendo por las diferencias que tiene con su hija Frida Sofía.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la cantante aseguró que ama a Frida Sofía y que está muy preocupada por ella.

Cuando le preguntaron por su papá, Enrique Guzmán, la intérprete respondió: “Mi papi ya está mejor. Hemos estado hablando mucho. Yo sé por lo que está pasando porque es una situación muy dolorosa. He estado también en esta situación durante años y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos de mi vida. Al final creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente. Siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija y la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho”, reconoció.

Pati Chapoy le cuestionó si ya estaban en vías de resolver la demanda que a ambos les interpuso Frida Sofía por abuso, Alejandra dio a entender que aún no, aunque es su mayor deseo.

“Dios quiera, es lo que le pido todos los días. Le mando luz [a Frida Sofía] cuando hago mis meditaciones y ¿cómo no voy a querer que esto se solucione?, yo soy la que más quiero que se solucione, pero también mi papá tiene derecho a defenderse.

Una vez más, aseguró que siempre ha tratado de apoyar a su hija en lo que ha necesitado. “Yo fui mamá y papá, estuve siempre sola. Cuando tuvimos la desgracia de que la querían secuestrar, nadie me ayudó. Al final la mandé a Estados Unidos porque yo no podía dejar de trabajar y estar pendiente de ella. Gracias a Dios yo tenía una camioneta blindada; por eso es que no pasó nada. Yo soy vulnerable al igual que todas las madres solteras y soy una trabajadora, toda la vida tratando de salir adelante hasta con mis broncas. ¿Por qué ch… no voy a salir de ésta?”.

Por otra parte y sin querer entrar en detalles del proceso legal que enfrenta con su hija, la rockera fue cuestionada por Galilea Montijo en el programa Hoy sobre cómo se define como mamá, a lo que respondió:

“Soy una mamá muy amorosa y soy una mamá muy diferente, claro, por mi trabajo, por mi vida, pero amo y estoy orgullosísima de ser madre y ahí está la canción que hice. No la hice yo, hice una carta y de esa carta salió esa canción”.

Cuando la conductora le preguntó qué es lo que le falta en la vida, Alejandra Guzmán confesó que le gustaría tener una pareja, aunque destacó que debe tener ciertos requisitos para estar con ella.

“Alguien de a deveras, alguien que realmente me llegue a enseñar algo, que sea un compañero bueno, pero realmente yo creo que ahorita ya… si llega alguien que llegue de verdad, que llegue a llenar mi corazón y que pueda yo confiar, que pueda ponerme en su hombro. Hay muchas cosas que todavía no se me han dado en la vida, nunca se me ha dado una pareja real, nunca”, concluyó.

