Alejandra Guzmán reacciona a declaraciones de abuso de su hija: Cree en su papá

(AGENCIAS) 11 de Abril de 2021.- Este sábado la cantante Alejandra Guzmán difundió un video a través de sus redes sociales, en el que rompe el silencio sobre las recientes acusaciones que su hija, Frida Sofía, hizo en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, al afirmar que tuvo tocamientos indebidos en su infancia por parte del papá de la intérprete.

Un día después de que se difundiera la entrevista en la que Frida dijo haber sufrido abuso desde los cinco años por parte de su abuelo, el actor y cantante Enrique Guzmán, este se presento ante las cámaras de Ventaneando para negar rotundamente toda acusación.

Ahora es la propia Alejandra quien mediante un breve clip fija su postura en el caso, en sus palabas, “meto las manos al fuego por mi padre”, además, invita a su hija a acercarse a su familia para buscar ayuda de un terapeuta.

“Creo que es tiempo de que yo hablé, como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y los medios, es muy delicado y muy triste ver a mi padre tratando de entender lo que está pasando”, dijo Alejandra en los primeros segundos de su video.

“Esas acusaciones de las que también soy parte, acusaciones sin bases, que no son justas, y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí”, añadió la intérprete.

“Pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha eseñado a trabajar, es un ejemplo para mí, es un gran hombre, por favor Frida, acércate”, finalizó.

Por su parte, Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, también reaccionó a las declaraciones hecha por su hija, y en el mismo espacio en el que ella rompió el silencio (el programa De primera mano), para decir que reconoce sentirse enojado y frustrado ante la verdad de su hija, de hecho, aseguró que de haber conocido la situación, su acción habría sido radical.

«Frida me lo reclama, me dice, ‘no puedo creer que nunca me salvaste’, pero no lo sabía, nunca me imaginé, sabíamos del relajo de Alejandra, pero la gravedad de estas cosas, me rompen el alma. (De saber lo que pasaba) lo mato, le saco los ojos (a Enrique)», aseguró.

