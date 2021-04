Alejandra Guzmán habla sobre las acusaciones de abuso de Frida Sofía

(AGENCIAS) 20 de Abril de 2021.- Hace unos días, Frida Sofía reveló durante una entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante que había sufrido de abuso sexual de parte de su abuelo, Enrique Guzmán, mismas que han sido negadas por el propio cantante.

Y aunque Alejandra Guzmán ya había fijado su postura mediante un breve clip en el que aseguró, en sus palabras, “meto las manos al fuego por mi padre”, ahora la cantante habló por primera vez sobre el conflicto con su hija en una entrevista que le hizo Adela Micha.

La intérprete de ‘Reina de corazones’ volvió a recalcar que las acusaciones de Frida son producto del trastorno límite de personalidad que le fue diagnosticado cuando era niña y que ese desorden le hace decir cosas que no son ciertas.

“Ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad, y yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero no puedo permitir que llegue a este nivel y acuse a mi padre quien tanto la ha apoyado”, declaró Alejandra.

Sobre por qué no le ha dado el beneficio de la duda a su hija comentó: “Yo he estado en el lugar donde puso a mi padre, donde a mi me pusieron de protagonista, esto está llegando a un nivel incontrolable. No sé por qué esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo lo que he podido”, compartió.

Alejandra aseguró que está convencida que su papá es incapaz de haber tocado a su hija. Ante la pregunta que le hizo Adela sobre cómo sabía que esto no había pasado, la cantante declaró: ”Porque lo sé, porque es un gran hombre, porque es mi padre, porque me dio la vida, porque es un hombre que ha trabajado toda su vida y porque me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre”.

Además, dijo que el tema ya lo abordó con toda su familia y nadie se expresó mal de Enrique Guzmán. “Yo lo he hablado con toda mi familia, he hablado con Sylvia (Pasquel), yo he hablado con mi madre y con mi padre. Jamás le hizo nada a nadie de mi familia. Y no es justo que se le señale y se nos crucifique por algo que no hemos hecho ni yo, ni mi padre, y te lo digo porque lo conozco porque él me parió y por que lo amo”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de que Enrique Guzmán entable una demanda en contra de su nieta por difamación, Alejandra dijo que su papá tiene todo el derecho de hacerlo, si lo cree conveniente. “!Que haga lo que sea necesario para que se pueda descubrir la verdad y le permita estar más tranquilo, creo que es bueno que él haga lo que crea necesario”.

Además, la cantante considera que Frida está muy resentida porque le dejó de dar dinero para su manutención, aún así, declaró que jamás le va a cerrar las puertas de su vida y reiteró que le gustaría acercarse a ella para hablar frente a frente, sin involucrar a más personas y mucho menos a los programas de televisión.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet